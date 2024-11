Un viaje de exploración escénica y teatro social: TNT cumple 30 años

La ópera de tres centavos es una obra del dramaturgo Bertolt Brecht. Cualquiera que que acuda en Sevilla al centro internacional de investigación teatral TNT, premio nacional de la disciplina en el año 2008, se topa con la pregunta central del trabajo: "¿Qué es más peligroso: el asalto a un banco o la fundación de un banco?". El texto está escrito en una lona en la fachada del teatro.

Es ahí, en esa búsqueda, en el intento de dar respuesta a las preguntas que plantea el teatro, donde se halla siempre un camino, un sendero por el que transitar y tal vez una "isla flotante" con un "ekosistema con k" propio. Esto es lo que el dramaturgo Ricardo Iniesta ha logrado en los 30 años de existencia del centro: este domingo TNT se viste de gala y celebra su aniversario.

El viaje arrancó primero, no en el lugar donde hoy se ubica, muy cerca del Vacie, uno de los poblados chabolistas más antiguos del país, sino en un pequeño enclave, en calle Curtidurías, en el centro de Sevilla. "En el 94, lo que hicimos fue poner una semilla, desarrollar el grupo, tener un entorno", afirma Iniesta.

Una década después, el que fuera delegado de Cultura en Sevilla, Juan Carlos Marset, "planteó la idea loca de crear espacios en los distritos de la ciudad", recuerda Iniesta en conversación con Público. "Nos dieron a elegir un espacio, en Los Remedios [zona pudiente de la ciudad], pero dijimos que allí no, y nos plantearon otro. No te va a gustar, está cerca del Vacie, me dijeron. Ése, ése es el que nos interesa, dijimos. Recibimos el espacio, pedimos créditos, conseguimos ayudas de las administraciones. Y se edificó el TNT", resume Iniesta.

Latido social

Lo que hoy existe parte de la respuesta a una pregunta, la de qué hacer con Atalaya, la compañía fundada por Iniesta hace 40 años, diez años antes que TNT. La idea original era "crear un lugar", un espacio de trabajo para Atalaya, una "isla flotante". Iniesta afirma: "Personas como Eugenio Barba han hecho que esto sea posible. Eugenio Barba es mi maestro. Esta semana cumplió 88 años. Eugenio dice que el teatro son personas. Una isla flotante sobre la que vivir. Como no tengas una isla flotante... A lo largo de estos 30 años ha habido muchas modas, tendencias y nosotros hemos continuado".

A partir de ahí, una vez que las alas echaron raíces, el espacio vacío se fue llenando: formación, acogimiento de grandes maestros internacionales, investigación, creación y una pata fundamental de lo que es y ha sido TNT, el "latido social": el teatro comunitario. La casa de Bernarda Alba, obra de Federido García Lorca, que fue interpretada por las mujeres del Vacie, supuso todo un punto de inflexión.

"Les cambió la vida a ellas y al Vacie. A TNT nos ha cambiado. En Europa se interesaron [incluso]. Vieron las condiciones miserables y se dijo: Esto hay que cambiarlo". Hoy el Vacie sigue aún en pie, pero sí es cierto que la erradicación del chabolismo, que ha estado, aún sin éxito, en la agenda de todos los alcaldes de Sevilla, tanto del PSOE como del PP. "El teatro social le da sentido a nuestra labor", resume Iniesta.

"Caminamos en dos alas en TNT" explica Iniesta. Por un lado, "la investigación con los grandes maestros. Han venido 143 maestros de 36 países diferentes, 88 de ellos de fuera de España y de todas las tradiciones teatrales. Esta es el ala de investigación". Y, por otro lado: "El teatro social y comunitario es el fundamento".

El TNT no para nunca. Es un lugar que está vivo. La programación es constante, obras, certámenes, festivales... Es un foco de cultura en Sevilla. Y lo es en la periferia, lo que tiene también su valor. En estos 30 años se ha creado paso a paso ese ekosistema, con k, del que habla Iniesta. "Ahora mismo, tenemos casi 100 personas en el ekosistema", asegura el dramaturgo. Hay diez compañías residentes.

"Han sido 30 años muy intensos", afirma Iniesta. ¿La esencia del viaje dónde está: en la curiosidad? Está en una idea "muy de moda ahora con el mindfulness", bromea Iniesta. "Es esa idea del aquí y ahora, estar en el aquí y ahora de la investigación, de estar presente y de cambiar todo lo que hay alrededor", responde.

Dinero y futuro

Económicamente, sí ha sido "una odisea" el viaje. La isla flotante, que tiene planes de ampliación —"nos han cedido 8.000 metros cuadrados más y la idea es crear espacios para teatro comunitario y escuelas"—, podría, empero, hundirse, en función de las condiciones de la mar. Como nada garantizó su supervivencia en el pasado, tampoco ahora. En los últimos tiempos, se ha producido un recorte del 40% en las ayudas públicas que recibe TNT.

Iniesta confía en que el cambio que efectuó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ante las quejas del sector, al frente de la consejería de Cultura, ahora en manos de nuevo de Patricia del Pozo (PP), sirva para despejar los nubarrones. "Solicité una reunión y estoy convencido de que Patricia tiene otro talante".

"Un lugar así, con todos los resultados sociales y artísticos que ofrece, recibe menos ayudas, por ejemplo, que dos salas de música de la ciudad, que tienen también su propio negocio de copas. En Catalunya no lo harían", reflexiona Iniesta.

En el horizonte, además de los planes de expansión, hay proyectos europeos. "Estamos con el séptimo proyecto de la UE, el Trees [árboles]", afirma Iniesta. Acaba de arrancar en TNT y busca fomentar la conciencia medioambiental a través de las artes escénicas. "Vienen de seis países —Grecia, Irlanda, Alemania, Serbia, Noruega y Holanda— a presentar sus espectáculos con el común denominador de los árboles. No es lo mismo la problemática en Irlanda que aquí", explica el dramaturgo.

Iniesta también mira al futuro desde otra perspectiva. El dramaturgo expone la idea de crear una cantera. "Como la Masía del Barcelona", bromea. En Atalaya, la compañía de Iniesta, "están entrando algunos jóvenes": "Ese legado vamos transmitiéndolo".