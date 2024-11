Ficha

Título original: Amanece en Samaná

Año: 2024

País: España

Dirección: Rafa Cortés

Guion: Rafa Cortés, Javier Canales Sepúlveda, Belén López Albert, Marta Sánchez, Emilio Tomé. Obra: Jordi Galcerán

Reparto: Luis Tosar, María Luisa Mayol, Luis Zahera, Bárbara Santa-Cruz, Charles Dance, Alfredo Castro

Música: Nacho Mastretta

Fotografía: Pau Esteve Birba

Compañías: Coproducción España-Rep. Dominicana; Ron Vino y Miel, A Name Like This, Materia Cinema, Quexito Films, Movistar Plus+

Género: Comedia