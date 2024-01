Vox deja sin subvención al premio de poesía de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela

El concejal de Cultura de Vox en el Ayuntamiento de Orihuela, Gonzalo Montoya, ha retirado para la convocatoria de 2024 la subvención anual de 6.000 euros destinada a la Fundación Miguel Hernández para sufragar los gastos del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana, según ha avanzado el diario Información.

La partida presupuestaria para cubrir económicamente este galardón figura en las cuentas municipales desde 2018, año en el que se aprobó el último presupuesto de la localidad, ya que desde entonces las cuentas se han prorrogado año tras año. Además, según destaca este mismo diario, la compensación económica del premio ha sido validada siempre desde principios de la década de los 2000, tanto con gobiernos de derechas como con gobiernos progresistas.

Sin embargo, el área de Cultura, dirigida por la formación ultraderechista tras las elecciones de mayo de 2023, no planteó la aprobación de la ayuda nominativa en la Junta de Gobierno presidida por Pepe Vegara (PP), el alcalde del municipio, que gobierna en coalición con Vox.

Vox alega 'errores administrativos'

La formación de extrema derecha ha tratado de justificar el no haber aprobado la ayuda entre junio y septiembre (periodo en el que se suele validar) y ha señalado a la fundación Miguel Hernández por una presunta falta de justificación del gasto.

Montoya también ha asegurado que los técnicos del área de Cultura le habrían comunicado una supuesta duplicidad de financiación del premio, ya que el galardón recibe fondos de otra ayuda pública. Sin embargo, esta "duplicidad" no fue señalada por los técnicos en ninguna de las ediciones anteriores.

Por su parte, el director de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larrabide, ha confirmado que su entidad no recibió la subvención. Además, ha añadido que, pese a que no se abrió el plazo de tramitación porque no fue aprobada en junta de gobierno, la entidad remitió la documentación justificativa de los gastos antes del 30 de septiembre por si se trataba de un error administrativo del Ayuntamiento.

El ganador o ganadora del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana generalmente está galardonado con 8.000 euros. Dicho premio lo convoca la Fundación Miguel Hernández, que tiene como patronos a la Generalitat, la Diputació d'Alacant, los ayuntamientos de Orihuela, Cox y Redován, la Universitat d'Alacant y la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de otros ocho patronos independientes.

Su presupuesto anual alcanza los 110.000 euros de los cuales 65.000 proceden de la Generalitat, 12.000 de la Diputació d'Alacant (junto con otra línea de ayudas, que aporta una suma de dinero) y los 6.000 euros restantes, el Ayuntamiento de Orihuela. Todos estos recursos están destinados tanto a la cuantía repartida por ganar el concurso como a la organización del mismo y el fallo del jurado.