Willy Toledo: "¿Si mañana hago del 'Descuartizador de Boston' me van a detener por homicida?"

El actor Willy Toledo participa en la película de Alberto San Juan basada en la figura de Juan Carlos I, El Rey ha asegurando que no espera "consecuencias" por este último trabajo. "Quieren que nos autocensuremos, pero conmigo no lo van a conseguir", ha señalado el actor en una entrevista con Europa Press, que interpreta a varios personajes.

Los distintos procesos judiciales a los que se enfrenta no parecen amedrentar sus acciones ni declaraciones. "Ni se me pasó por la cabeza renunciar a esta película sobre la monarquía y estoy dispuesto a asumir cualquier medida que decidan tomar contra mí el régimen borbónico: aquí espero", ha reiterado con humor Toledo, quien reconoce que no espera "nada de España" en el aspecto profesional.

"A mí me llevan vetando durante muchos años y lo seguirán haciendo, porque se me ha exigido una despersonalización para volver a trabajar. Y por ahí no voy a pasar nunca. Pero es que yo ya no espero nada de España y el mundo es muy grande, por ejemplo en los últimos tiempos he estado trabajando en Argentina", ha explicado.

Su situación judicial

El pasado 31 de octubre, VOX se querelló contra el actor por referirse al partido diciendo que "el fascismo se combate a hostias" durante el programa dirigido por Juan Carlos Monedero 'En la Frontera', emitido en Público TV.

Sin embargo, no es el único proceso judicial que tiene pendiente ya que la Asociación Española de Abogados Cristianos imputa a Toledo un delito contra los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la justicia por cagarse en Dios y en la Virgen María.

"¿Si mañana hago del 'Descuartizador de Boston' me van a detener por homicida?"

En concreto, esta última causa contra Willy Toledo está basada en dos mensajes publicados en Facebook el pasado 5 de julio de 2017 en protesta por la decisión de una jueza de Sevilla de abrir juicio oral contra tres mujeres que organizaron la "procesión del coño insumiso". Unas palabras que, a criterio del juez, contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes subsumibles en el delito del artículo 525 del Código Penal.

Para Toledo hay "un problema entre la cultura y los que mandan en las instituciones", ya que entiende que estos últimos "se dedican a perseguir a actores haciendo personajes". "¿Si mañana hago del Descuartizador de Boston me van a detener por homicida?", ha ironizado.

El actor cree que "poco a poco se está consiguiendo" en España que se pueda hablar "más libremente" de la Monarquía, siendo ejemplo de ello esta cinta. "Con Juan Carlos han abierto la mano, le dan por amortizado y cuando vieron que era perjudicial para sus intereses, lo quitaron de en medio. Otra cosa es con Felipe VI", ha indicado.

Por su parte, San Juan alerta de la dificultad para "hablar con libertad" en España no solo de la monarquía, sino "de cualquier tema". "La prueba está en que no se puede ni bromear libremente y sino mira ahora a Dani Mateo, o a los titiriteros o incluso la persecución judicial a Willy (Toledo)", ha lamentado.

Un guion con el visto bueno del abogado

El director y actor ha reconocido que antes de lanzarse a esta película, enseñó el guion a un abogado, quien le aseguró que "no hay nada en sí que constituya delito". "Pero tal y como están las cosas, te das cuenta de que te pueden denunciar de principio a fin", ha alertado.

San Juan considera "un deber cívico" cuestionar esta institución española, algo que "parece haberse olvidado", y todo ello sin renunciar a "mostrar un lado humano" del monarca emérito. A lo largo de la película surgen citas que el autor ha rescatado de obras biográficas del Rey, como por ejemplo "que la dictadura fueron 40 años de paz, algo que choca escuchar".