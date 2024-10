'Woman of…', la vida de una mujer trans en el país más homófobo y tránsfobo de Europa

Polonia es el país con menos derechos LGTBIQ+ de la Unión Europea y ocupa el puesto 41 del continente, por delante solo de países como Rusia, Turquía y Azerbaiyán. Son datos del índice anual Rainbow Europe de 2023. Ahora, con el gobierno de Donald Tusk han llegado algunos cambios que pretenden corregir esta vergonzosa realidad. Y coincidiendo con el anuncio de la inclusión de personas trans e intersexuales en las Fuerzas Armadas de ese país y con la celebración del Octubre Trans, se estrena la película Woman of…, de Malgorzata Szumowska y Michal Englert, que repasa desde la ficción más de cuarenta años de dolor y discriminación.

La historia de una mujer trans que vive casi la mitad de su vida como hombre en una ciudad de provincias y decide dar el paso hacia su reconocimiento como mujer sirve a los cineastas también como reflejo de la transición que ha vivido Polonia, donde la sociedad abrazó al sindicato Solidaridad para derrocar al comunismo. "Esa misma sociedad que luchó por la libertad y que ahora rechaza conquistas que hace mucho tiempo se han convertido en derechos en el resto del mundo occidental".

Cien personas queer

"Me siento más conectado con la acera de enfrente", confiesa Adrzej en una consulta con su médico, que le dice que eso se pasa y le recomienda que 'vaya de putas'. Es el resultado de un mundo profundamente homófobo y tránsfobo desde hace decenios, que no ha cambiado prácticamente nada y para el que una película como ésta es un valiosísimo avance. Los autores, que han huido del victimismo y de la violencia, apostaron por una sutil historia de amor para narrar ese viaje hacia la libertad de Aniela Wesoly.

No encontraron en Polonia a una mujer trans que pudiera interpretar el personaje principal, porque la formación de actrices y actores no está abierta en el país a personas que se salgan del sistema binario, así que los cineastas decidieron trabajar con una actriz cisgénero, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Sí pudieron incluir en el equipo a decenas de personas trans –que no solo se interpretan a sí mismas, sino que desarrollan otros papeles– y LGTBIQ+, todas las que se habían presentado a los castings y que pasaron a formar parte de los equipos artísticos y también técnicos.

Los directores Michal Englert y Malgorzata Szumowska. — (Polish Film Festival)

Para Malgorzata Szumowska y Michal Englert era esencial no solo dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ polaca con esta historia de ficción, sino también incorporar a estas personas en el desarrollo de todo el proyecto. Así, Woman of… cuenta con más de cien personas queer en papeles secundarios, además de las que fueron contratadas en los departamentos de guion y dirección.

Matrimonio igualitario

La actriz Joanna Kulig da vida a la mujer de Adrzej, compañera en este viaje, en su camino hacia una vida libre como mujer trans. Es un personaje, como el de Aniela, que nace de la realidad, de muchas entrevistas con personas trans que contaron sus propias experiencias a los cineastas. "Conocimos a varias parejas como ellos", explican Szumowska y Englert, que reflejan en su película una realidad que aún hoy se mantiene.

El tratamiento que sigue el personaje es carísimo y para conseguir una identidad legal como mujer tiene que demandar a sus propios padres y divorciarse de su mujer, aunque la ama. Polonia no tenía en el momento en que sucede esta ficción ni tiene hoy matrimonio igualitario, de modo que la situación del personaje de Woman of… no es muy diferente de lo que viven miles de personas en la realidad.

Una vida digna

A día de hoy, Polonia carece de legislación sobre la identidad de género y organizaciones internacionales han recomendado al país que enmiende esta ausencia, que apruebe los matrimonios igualitarios y que termine con el disparate de las zonas "libre de ideología LGBT". El gobierno de Donald Tusk ha iniciado el camino del cambio, trabajando en leyes que condenen y castiguen la marginación o agresiones a las personas LGTBI.

Mientras éstas se concretan, la película de Malgorzata Szumowska y Michal Englert es un primer paso en el reconocimiento igualitario de las personas transexuales y LGTBI. "Esperamos que nuestra película refleje el espíritu de nuestros tiempos y provoque discusiones que ayuden a superar la desconfianza y muestre la verdad sobre ser transgénero –han dicho los cineastas–. Creemos que también ayudará a empoderar a los jóvenes que se identifican como trans pero tienen miedo de decirlo en público. Sobre todo, esperamos que persuada a las autoridades polacas para que enmienden la ley y garanticen una vida digna para estas personas".