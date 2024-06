Xavier Mas Craviotto: "El catalán no es una lengua minoritaria, nos lo tenemos que creer un poco más"

Xavier Mas Craviotto es filólogo y ha sido durante cuatro años profesor de catalán en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. También es escritor, corrector y uno de los creadores del portal 'Com ho diria', que recoge el argot juvenil, aquellos conceptos que se usan de manera coloquial. Conversamos con él dentro del ciclo 'Gent Viral', una iniciativa de 'Público' con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.

Hay más de un centenar de universidades al mundo que ofrecen clases de catalán. ¿Cómo llegaste a la Universidad de Bristol?

Durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, yo estaba acabando un posgrado de asesoramiento lingüístico y servicios editoriales y me estaba planteando a ver qué haría el año siguiente. Entonces vi que salían las plazas del Lectorado del Institut Ramon Llull y una de las plazas que se ofrecían era Bristol. De entrada parecía un mal momento, con una pandemia mundial y con el Bréxit que se estaba a punto de implementar... Pero sí, supe que aquel era el momento de marcharme.

¿Hay interés por la lengua en el Reino Unido?



Hay mucho interés por la lengua. Y a veces sorprende, sobre todo en Catalunya. Te hacen mucho la pregunta de: "Pero ¿por qué hay alguien interesado a aprender catalán en el Reino Unido?". Y realmente, en Bristol tenemos bastantes estudiantes cada año y esto quiere decir que hay interés. Nosotros siempre hacemos todo lo posible para animarles, hacerles sentir parte de algo más grande y sobre todo lo que hacemos es hacerles ver que la decisión que han tomado tiene valor y que les abre puertas y les da oportunidades. Ellos son muy conscientes desde el principio que el catalán que están aprendiendo será una herramienta indispensable si quieren venir a vivir en Barcelona o si quieren trabajar en el mundo de la traducción, que ahora hay mucho trabajo de esto también. Interés hay.

Y, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto creérnoslo?



Porque como lengua minorizada, tenemos ciertas mentalidades, ciertas ideologías muy interiorizadas. En nuestra situación lingüística y sociolingüística hay unas dinámicas de poder y esto nos hace sentir pequeños, tenemos una autoestima muy baja, nos parece que nuestra lengua no es apta para comunicarnos con el mundo. Siempre tenemos que pasar por el filtro del castellano, siempre hay esta lengua interpuesta, que es el castellano, la lengua hegemónica.

A mí me ha abierto mucho los ojos, también, estar aquí. Darte cuenta que realmente el catalán despierta mucho interés, no solo en la universidad y sirve perfectamente como herramienta para comunicarte con el mundo. Y como herramienta perfectamente válida para hacer todo lo que se hace con las lenguas hegemónicas. Al final el catalán no es una lengua minoritaria, tiene aproximadamente diez millones de hablantes, entonces yo creo que esto nos lo tenemos que creer un poco más.

Mientras estudiabas filología, creasteis con unos compañeros el portal web 'Como lo diría', una plataforma que recoge el argot juvenil. ¿Cómo surge esta idea?



Fue el trabajo final de una asignatura de filología catalana en la UB. La asignatura era Lingüística Aplicada Catalana, la hicimos con el profesor Francesc Xavier Vila y él nos propuso crear un recurso relacionado con la lengua, un recurso público, que fuera útil a los hablantes del catalán. Entonces, con mis compañeros, Clara Soler y Gerard Viladomat, nos dimos cuenta que el argot juvenil estaba muy poco estudiado y que todo lo que había estaba muy desfasado y pensamos que sería interesante crear una plataforma en línea que recogiera todo este argot juvenil y que se pudiera ir actualizando constantemente.

Empezamos a entrar palabras y a partir de aquí no hemos parado. Hemos continuado recogiendo todo este argot que a nosotros nos parece que es muy valioso, porque nos sirve para ver hacia donde va la lengua y porque al final los jóvenes son los hablantes que irán pasando, generación tras generación.

Es muy interesante también ver todos los procesos que hay de creación de nuevas palabras, de qué lenguas cogemos palabras, como llegan estas lenguas al catalán, por qué medios, TikTok u otras plataformas y si se adaptan o no, y qué recursos tiene el catalán para adaptar estas palabras a la lengua propia con recursos que son del catalán. Todo esto culminó con un libro que sacamos el año pasado, que se llama Petem-ho, de Penguin Random House, donde lo que hacemos es ofrecer una panorámica del argot juvenil actual, pero centrándonos en seis ámbitos diferentes, el mundo audiovisual, la literatura, el mundo educativo, el mundo de la academia en la universidad, hasta qué punto el argot se ha estudiado, no se ha estudiado...

Hablemos de tu faceta como escritor. En poesía, has escrito tres libros, publicaste la primera novela, 'La mort lenta' y la segunda, 'La pell del món'. ¿Estás satisfecho con el recibimiento?



Sí, estoy muy contento con el recibimiento y realmente si hace unos años me hubieras dicho que habría publicado tres libros de poesía y dos novelas, quizás no me lo habría creído. Pero ha sido un proceso muy bonito. Para mí, la parte más bonita siempre es el recibimiento que tiene el libro por parte de los lectores, poder hablar y compartir con ellos qué les ha parecido el libro, poder charlar en los clubes de lectura, por ejemplo, que es un gran capital de nuestro país, un gran valor que tenemos.

Ves como habitualmente te ponen la etiqueta de joven. ¿Esto ayuda o perjudica?



Ni ayuda ni perjudica, como con todas las etiquetas depende de cómo la uses. A veces sí que es verdad que cuando se habla de autores jóvenes se utiliza con cierta condescendencia. Cómo diciendo... "Teniendo en cuenta cómo de joven eres lo haces bastante bien, no?". A veces lo que se hace mucho es meter todos los escritores jóvenes dentro del mismo saco, como si todos hiciéramos lo mismo o como si la juventud fuera una etiqueta literaria, que tiene un valor literario, cuando realmente me parece que estamos haciendo cosas muy diferentes y el hecho que tengamos la misma edad esto no necesariamente nos pone en una misma categoría.

Es cómo si dijéramos "los escritores viejos", esto no lo diríamos nunca. El capitalismo al final es esto, la cosa esta de la novedad, tenemos que vender cosas nuevas porque si no la gente se aburre, la gente se cansa. Que se utilice la juventud, que es una cosa que no depende de nosotros, para convertirnos en productos de marketing.

Acabas ahora esta etapa de cuatro años en Bristol. ¿Cuál es tu proyecto futuro?



Me da mucha pena, porque al final son cuatro años y en cuatro años tienes tiempo de convertir en casa este lugar que al principio era desconocido. Pero yo también lo veo como un cambio de etapa. Es decir, ahora vendrán cosas nuevas, todavía no sé mucho qué vendrá, con la idea de seguir combinando la docencia de catalán como lengua extranjera, que es una de las cosas que más me gusta, con la corrección. Si puedo combinar estas dos facetas con la escritura sería fantástico.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Xavier Mas Craviotto en català.