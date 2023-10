Aitana Bonmatí, jugadora del Barça Femenino y reciente campeona del mundo con la Selección española de fútbol, será la próxima invitada de Salvados este domingo.

En el adelanto publicado por La Sexta, la catalana muestra su opinión acerca de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los cambios que solicitan las jugadoras en la selección femenina.

Bonmartí hablará en el programa sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y la revolución que lograron iniciar desde que las futbolistas dijeron "se acabó". "Actuamos como nos sentimos en ese momento, por fin tenemos altavoz, llegamos a casas y se nos ha escuchado. No pedimos ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombres, pedimos unas condiciones dignas", sostiene Bonmatí.

"Estamos hablando de primera división femenina profesional y en la mayoría de las cosas solo ha cambiado el poner delante el profesional", lamenta la actual centrocampista del Barça.

Además, no ha dudado en criticar el prácticamente inexistente apoyo que recibieron por parte de los futbolistas masculinos. Ante la pregunta de si esperaba más apoyo por parte de ellos, la jugadora respondió con un contundente: "Pues no, la verdad que no".

En el programa, Bonmatí también recordará sus inicios en el mundo del fútbol. "Cuando empecé a jugar yo tenía seis-siete años y era la única niña. He tenido muchas peleas por el hecho de ser una mujer. Desde insultos hasta llegar a las manos también. Quién me hubiera dicho que hoy este campo llevaría mi nombre", en referencia al cambio de nombre del estadio de su pueblo, Sant Pere de Ribes.