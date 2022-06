Anita Álvarez, sobre su desmayo en la piscina: "Forzamos el cuerpo hacia el límite y a veces lo traspasamos un poquito"

El Mundial de Natación todavía está recuperándose de la espeluznante imagen vivida este miércoles, después de que la nadadora estadounidense Anita Álvarez sufriera un desmayo repentino dentro del agua tras acabar su ejercicio de natación sincronizada. La protagonista de las imágenes también está "impactada". Así lo ha reconocido en una entrevista para El País, donde ha comentado lo sucedido.​

Álvarez ha descrito la situación en primera persona: "Me encontraba concentrada, muy metida en el papel (...) Luego, todo se volvió negro". No se dio cuenta, la inercia y la adrenalina del momento le impidieron percibir ninguna clase de dolor o señal de que algo no iba bien. "Como en cualquier deporte, forzamos nuestro cuerpo hacia el límite y a veces lo traspasamos un poquito", continua.

Anita Álvarez: "Al principio me chocaron (las fotos)"

También ha confesado que el hecho de ver publicadas las fotos de su rescate en los medios de comunicación le "chocó" en un principio. Aunque, tras digerir lo que le había sucedido, las ha interpretado como algo hermoso, ha explicado. Álvarez ha contado que pocas cosas le generan más bienestar que el silencio del fondo de la piscina.

Además, ha manifestado su total agradecimiento a su entrenadora, Andrea Fuentes, que no dudó en lanzarse con ropa de calle a la piscina en su rescate ante la inexplicable inacción de los socorristas. "Coger a una persona del fondo de una piscina y levantarla hacia la superficie es muy difícil. Sobre todo cuando te sumerges a tres metros de profundidad con tus ropas de calle para levantar un peso muerto", ha dicho poniendo el valor el enorme esfuerzo de la exmedallista olímpica, a la que ya considera una heroína.

La nadadora ha explicado que se siente tranquila y que su cuerpo "está totalmente normal"

La nadadora ha explicado, no obstante, que se siente tranquila y que su cuerpo "está totalmente normal". De hecho, espera poder participar junto a sus compañeras en la final. "No quiero faltar al compromiso con mi equipo", ha asegurado.

Álvarez ha expresado con total sinceridad lo "duro que es este deporte" y ha hablado de lo exigentes y agotadores que son también los entrenamientos. "Todos los días se desvanecen nadadoras. Sólo que a mí me ha pasado en el Mundial", ha continuado.

La deportista ha contado que el compromiso es algo que le viene "de familia". Su madre fue nadadora de sincronizada universitaria, así como su primera entrenadora. "Crecí viéndola entrenar y me pasé los primeros años de mi vida imitando todo lo que hacían los mayores en la piscina". También ha hablado de su abuelo: "Fue árbitro de hockey hielo en unos Juegos de Invierno".