El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de F1, que este fin de semana disputa en Abu Dabi su último Gran Premio explicó en la capital de los Emiratos Árabes que "ahora mismo es difícil pensar en volver" a la categoría reina del automovilismo, pero" que "la puerta no está cerrada".

"Ahora mismo es difícil pensar en un retorno (a la Fórmula Uno), pero la puerta no está cerrada. Creo que el primer motivo se debe a que no sé cómo me voy sentir el año que viene", afirmó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), con 32 victorias en la categoría reina, las 32 que cuenta España en toda su historia.

"He estado haciendo esto toda la vida, quizás el próximo año en abril me encuentre desesperado en el sofá, así que puede que encuentre la manera de volver. Aunque ésa no es la idea inicial", precisó

"Pero si vuelvo es más por mí mismo, no debido a algo en concreto o en una determinada fecha o algo que tenga que pasar. A mitad del próximo año veré cómo me siento. No sé qué traerá el futuro", afirmó el genio astur. "Ahora mismo me concentro en los retos que tengo, la 'Triple Corona' y otras carreras que añadiré a mi programa", manifestó.

Acerca de su papel del año que viene en el equipo, del que no se desvinculará del todo, a pesar de no pilotar en F1, Alonso indicó: "La puerta estará siempre abierta. Que vengan y hablamos".

"Me lo comentó Zak Brown hace unos meses, cuando hablamos de las 500 Millas, de qué iba a hacer el resto del año y como sabéis tengo el WEC e intentaré hacer alguna carrera más. Tendré que ver la disponibilidad y las ganas. Estamos hablando", dijo.

"Es imposible pensar qué puede pasar en 2020, la vida es bella y además es muy larga. Me gusta la Fórmula 1, siempre la amaré, y si volveré a estar aquí en un futuro como piloto, como padre, como jefe de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ... ya veremos", indicó, en tono de humor, durante la rueda de prensa oficial de la FIA en Yas Marina, Alonso; que lucirá un diseño especial este fin de semana tanto en su casco, como en su coche.

"Estoy muy orgulloso de lo que conseguí durante mi carrera en la F1, pero sobre todo por el impacto causado en España y en mi región, en Asturias, por toda la gente que no lo había hecho antes y comenzó a seguir la F1. Y por toda la gente que se acerca a Oviedo al museo. Son cosas que me han hecho sentirme muy orgulloso", contestó el genial piloto asturiano durante la conferencia de prensa oficial de la FIA en el circuito de Yas Marina.



"Pienso que más que carreras, recuerdos o triunfos, lo mejor que he sacado son las personas con las que trabajé"

Alonso tampoco pudo especificar cuál era su mejor recuerdo de una carrera en F1 que arrancó en 2001: "Pienso que más que carreras, recuerdos o triunfos, lo mejor que he sacado son las personas con las que trabajé, las personas con las que he compartido la mitad de mi vida".

"Tengo 37 años y corrí aquí dieciocho, así que he pasado la mitad de mi vida con muchos ingenieros, mecánicos, fabricantes, los medios de comunicación etcétera. Todos compartimos muchas cosas y muchos días durante el año, y eso es lo mejor que siempre recordaré de la F1. Cómo afrontas las carreras, la filosofía, la preparación, la disciplina en todas las áreas", dijo Alonso