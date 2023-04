Baena denuncia ante la Policía a Valverde por una agresión tras el partido entre Real Madrid y Villarreal

El jugador del Villarreal Álex Baena ha denunciado este domingo ante la Policía al centrocampista del Real Madrid Federico Valverde por una presunta agresión en el aparcamiento del estadio Santiago Bernabéu el pasado sábado. Así lo ha adelantado Onda Cero y lo ha confirmado el equipo castellonense en un comunicado donde muestra todo el apoyo a su jugador.

Según informaEFE a través de fuentes del Real Madrid, el motivo de la agresión vendría de lejos, concretamente de un partido de Copa del Rey del mes de enero. Según la versión del futbolista madridista, Baena se habría referido de manera desconsiderada a un problema de embarazo de su pareja, que acababa de anunciar que podría haber perdido el hijo. Durante el partido de este sábado ambos jugadores tuvieron algún encontronazo y, según el jugador uruguayo, el tema volvió a salir a la palestra.

Valverde, entonces, habría decidido agredir al jugador fuera del terreno de juego. Según narró el sábado Javier Herráez, periodista de la Cadena SER, el futbolista del Real Madrid se dirigió al mediocentro del Villarreal mientras este estaba esperando para subir al autobús de su equipo y le dijo "dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo", para después propinarle un puñetazo en el pómulo.

El centrocampista del Villarreal ha negado que los hechos sucedieran así y ha calificado el relato de "totalmente falso". "Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona", escribió Baena en sus redes.

Fuentes del entorno del uruguayo a la vez que reconocen que reaccionó "de mala manera, pero todos tienen un límite", mientras que el Real Madrid no ha hecho declaración pública alguna sobre el asunto.

La agresión, al no haberse producido en el terreno de juego y no haber quedado reflejada en el acta, no suponía ningún tipo de sanción para el jugador madridista. La denuncia de Baena no cambia nada en el aspecto deportivo, pero sí que abre una vía penal entre ambas partes.