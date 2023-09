Las campeonas reclaman la reestructuración del organigrama del fútbol femenino para volver a la selección

Las jugadoras campeonas del mundo en el pasado Mundial femenino de fútbol disputado el pasado mes de agosto, han publicado a primera hora de la tarde de este viernes un comunicado en el que explican su renuncia a jugar con la selección. Las jugadoras expresan su "enorme descontento" con todo lo sucedido. Añaden que todos los hechos acontecidos con Luis Rubiales tras la entrega de medallas en el Mundial "no son algo puntual".

Las deportistas alegan que la Real Federación Española de Fútbol no ha hecho los cambios estructurales en este organismo que ven necesarios para normalizar la situación y consideran insuficientes la dimisión del anterior presidente, Luis Rubiales, tras el escándalo del beso a la jugadora Jenni Hermoso y la destitución del seleccionador, Jorge Vilda.

Las jugadoras piden a la RFEF cinco cambios: la reestructuración del organigrama de fútbol femenino y la del gabinete de la presidencia y secretaría general; la dimisión del presidente de la RFEF y la reestructuración del área de comunicación y marketing, así como de la dirección de integridad.

En el comunicado las jugadoras afirman que, tras varias reuniones con la RFEF, han expresado "de manera clara y contundente los cambios que son básicos para poder avanzar" y destacan que ellas han tenido siempre "una actitud abierta al diálogo".

"Los cambios especificados se basan en la tolerancia cero ante esas personas que desde un cargo dentro de la RFEF han tenido, incitado, escondido o actitudes que van contra la dignidad de las mujeres. Creemos que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la RFEF y en concreto en el área de fútbol femenino".

"A día de hoy tal y como hemos transmitido a la RFEF los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro donde se respete a las mujeres se apueste por el fútbol femenino donde podamos dar nuestro máximo rendimiento", afirman.

Tras el comunicado de las jugadoras, la RFEF ha pospuesto el anuncio de la convocatoria de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza, previsto para esta tarde a las 16.00 horas. La lista de convocadas se dará a conocer este sábado.

Los reyes no recibirán el próximo martes a las integrantes de la selección femenina de fútbol que ganó el Mundial, como estaba previsto, después de que las jugadoras hayan decidido no acudir a la próxima convocatoria del combinado nacional al entender que no se han acometido los cambios necesarios a nivel federativo.