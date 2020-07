El Servicio Gallego de Salud ha confirmado este miércoles, con nuevas pruebas consistentes en análisis serológicos, los seis casos que dieron positivo el martes en el CF Fuenlabrada, que permanece confinado en un hotel de A Coruña, han informado fuentes del Sergas. Esta mañana les han tomado nuevas muestras a las seis personas que dieron positivo este martes por el test PCR hecho por la sanidad gallega, de las que cinco ya venían contagiadas de Madrid.

También se les ha hecho pruebas a las otras tres personas que, según indicó el gerente del área sanitaria, Luis Verde, estaban en un listado de positivos facilitado el lunes por el Club pero, sin embargo, los test practicados este miércoles dan como resultado falso positivo en los tres casos.

El presidente del equipo madrileño, Jonathan Praena, ha defendido que su club ha cumplido con el protocolo sanitario de LaLiga y que no ha cometido ninguna "negligencia" al viajar a A Coruña a pesar de la existencia de un caso positivo durante el fin de semana, un hecho que el propio presidente ha reconocido. "Se considera brote, pero debe haber trazabilidad epidemiológica y, en este caso, no la hay, por lo que no hay que ponerla en conocimiento", ha advertido para apuntar que los afectados han sido "asintomáticos hasta hoy que han empezado con fiebre y dolor de cabeza".

"Viajamos porque nos habíamos hecho cuatro test previos y los tres primeros habían dado negativo. El cuarto se hace por precaución y se supone que debía de haber sido negativo, y gracias a que se hizo nos dimos cuenta de que teníamos seis positivos. No me meto en que si se debía jugar, pero si se hubiese jugado estaríamos hablando de algo peor ahora", ha añadido.

¿Qué sucedió?

El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ha pedido este miércoles que se revise el protocolo ante la covid-19 de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ya que el caso del Fuenlabrada "ha demostrado que tiene lagunas", así como que "hay condiciones que no se han cumplido".

Sobre la posibilidad de iniciar acciones legales ante un incumplimiento grave, el conselleiro ha señalado que se seguirán "los cauces que marca la ley", tras lo que ha señalado que cualquier laboratorio privado, como el que hizo las PCR a los jugadores en origen, "tiene la obligación de comunicárselo a Salud Pública, en este caso de la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que la Comunidad de Madrid está investigando por qué el laboratorio que realizó la prueba de coronavirus al club no le notificó "en su momento y como debiera" que habían encontrado un caso positivo.

"Se está investigando, porque ese caso, ese positivo detectado en primera instancia el sábado si no recuerdo mal dentro del propio club no se notificó. Nos extraña que el laboratorio encargado de hacer esas pruebas no notificara de forma inmediata y por defecto ese PCR a la Consejería de Sanidad y es lo que estamos tratando de averiguar", ha aseverado Aguado.

Por otro lado, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mostró este martes su "absoluta indignación y preocupación" ante la "actitud irresponsable" del Club de Fútbol Fuenlabrada por no haber respetado los protocolos sanitarios y haber viajado a la ciudad para un partido con el Dépor "sabiendo que existía un positivo en sus filas", por lo que no ha descartado adoptar medidas legales. "Tal y como se nos transmite, ya tenían conocimiento el sábado de que había un positivo y apartan a ese jugador", expuso la alcaldesa en una rueda de prensa en la cual se preguntó: "¿Por qué no se procede a aislar y poner en cuarentena al resto del equipo?". Además, denunció que toda la plantilla se sometió a una nueva PCR a primera hora, pero "decidieron viajar antes de conocer los resultados".