Condenan a seis años de prisión a una inspectora de Hacienda que estafó a 38 deportistas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a seis años de cárcel a una inspectora de Hacienda por estafar 6,2 millones de euros a un total de 38 deportistas al manipular, junto a otros tres colaboradores, sus declaraciones tributarias.

Además de ser condenada a seis años de prisión, la inspectora de Hacienda Leonor Sánchez-Caballero deberá pagar una multa de 18,8 millones de euros. El tribunal condena a Sánchez-Caballero por un delito de estafa al utilizar de manera continuada información privilegiada.

Sus colaboradores, Julio Lapausa, Manuel Val y Juan Ignacio Torrontegui, tienen condenas de ocho años de cárcel. Los cuatro condenados se apropiaron de 6,2 millones en concepto de devoluciones tributarias que debían ser abonadas a los deportistas, que desconocían su derecho a reclamar y, por tanto, nunca les fueron reembolsadas.

Entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, los condenados idearon un sistema cuando los deportistas abandonaban su club español para jugar en la liga extranjera. Para ejecutar el plan, imitaban las firmas de los jugadores y falsificaban certificados de residencia fiscal de los países a los que marchaban. Después solicitaban en su nombre el ingreso de las cantidades en la cuenta de uno de los condenados o en las sociedades Asesores Deportivos Lapver y Star Athletes Society.

Entre los afectados están los exjugadores del Real Madrid Nuri Sahin con 1,2 millones y Hamit Altintop con 552.272 euros, el ex del Atlético de Madrid Eduardo Salvio estafado con 376.092 euros, el exmallorquinista Pierre Webó, el exsevillista Emir Spahic, el ex del Valencia Aly Cissokho y el ex del Granada Odion Ighalo.