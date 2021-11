La oposición a la posible candidatura Pirineus – Barcelona para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 toma fuerza, con el apoyo de personalidades deportivas del nivel del atleta y alpinista Kilian Jornet o de la también alpinista Araceli Segarra, además de decenas de personalidades, activistas y entidades de las comarcas afectadas. La plataforma Stop JJOO, que empezó a gestarse hace tres años y se presentó públicamente en verano, ha dado a conocer un manifiesto de rechazo al evento, en una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Periodistas de Catalunya que ha contado con la participación telemática de Jornet, sin lugar a dudas el principal referente catalán de los deportes de montaña y de nieve. A grandes rasgos, el rechazo al proyecto se debe a tres razones: la "opacidad" con la que se está llevando a cabo, el modelo socioeconómico que supone y el hecho de que represente una apuesta "insostenible" en plena emergencia climática. En resumen, la plataforma considera que se aleja de las necesidades del Pirineo, una idea que también ha verbalizado Kilian Jornet.

Stop JJOO pide la retirada de un proyecto que en estos momentos cuenta con el apoyo de los dos socios del Govern de la Generalitat -ERC y Junts per Catalunya-, del PSC y de los principales lobbies económicos de Catalunya. Sin embargo, el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès se ha comprometido a no postularse para acoger el evento si no tiene el apoyo del territorio, es decir, de los habitantes de las comarcas afectadas por el proyecto -las seis del Alt Pirineu y Aran, más el Berguedà y el Ripollès-. En este sentido, la previsión del Govern es celebrar una consulta vinculante durante el segundo semestre del año.

El portavoz de la plataforma opositora, Bernat Lavaquiol, se ha mostrado convencido de que si llega a celebrarse, el "no" se impondrá en el referéndum y ha recordado los tres precedentes en este sentido: en los últimos años habitantes de las ciudades de Innsbruck (Austria), Sion (Suiza) y Calgary (Canadá) han rechazado optar a acoger unos Juegos de Invierno.



Lavaquiol también ha comentado que ésta es la octava vez que se plantea que el Pirineo organice unos Juegos Olímpicos, pero que en todas las ocasiones anteriores la candidatura finalmente no llegó a salir adelante. Y, como en el proyecto actual, en todos los casos se trataba de iniciativas "impulsadas desde la capital, sea Barcelona o Zaragoza", no desde el territorio donde deberían celebrarse.

En su turno de palabra, Kilian Jornet ha subrayado que un macroevento de este tipo "no es lo que necesita el Pirineo", entre otras cuestiones porque las previsiones climáticas indican que en pocos años difícilmente se podrán mantener las estaciones de esquí -cada vez más dependientes de la creación de nieve artificial- como consecuencia del aumento de temperaturas y la disminución de nevadas.

Inversiones para "cubrir las necesidades" de la población

El manifiesto de la plataforma expone que el proyecto se está llevando a cabo "con secretismo y opacidad, sin la participación de la población del territorio" y está impulsado "por los lobbies económicos". Entre el argumentario contra la candidatura olímpica, Stop JJOO destaca que apostar por ella "en un contexto de emergencia climática es una grave irresponsabilidad". Y recuerda que los informes científicos señalan que "las subidas de temperatura son mayores en el Pirineo, y las consecuencias [del cambio climático], más graves". Para añadir que "las estaciones de esquí pirenaicas, que ya dependen en buena medida de la producción artificial de nieve, no serán viables a medio plazo. No tiene sentido verter [en ellas] más inversiones".

Sobre esta última cuestión, Emma Rojas, activista de la plataforma e integrante de Ramaderes de Catalunya, ha añadido que "se destinarían unos 200 millones a infraestructuras permanentes deportivas, que después no tendrían una utilidad permanente. Preguntamos si no sería mejor invertirlos en mejorar los servicios y el transporte públicos, en definitiva, en las condiciones de vida de las personas del Pirineo". Lavaquiol lo ha rematado diciendo que "no aceptamos el chantaje de que si no realizamos los Juegos no tendremos infraestructuras en los Pirineos".

El texto también expone que un proyecto de este tipo implica acentuar la apuesta por un modelo económico basado en el turismo, un "modelo de desarrollo caduco" que, además, comporta "una elevada precariedad laboral, temporalidad y salarios bajos". Por otra parte, obviamente, un incremento del volumen de visitantes también supondría un mayor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Como alternativa, la plataforma plantea diversificar la economía y potenciar "la producción agraria ecológica y la artesanía", además de inversiones para "mejorar la oferta educativa, los servicios sanitarios especializados, el transporte público, las redes de telecomunicaciones y la conexión entre pueblos y valles". En resumen, encauzar las inversiones "para cubrir las necesidades que tiene la montaña para transitar hacia un cambio de modelo socioeconómico basado en la vida de los pirenaicos y en la defensa del territorio".

"Necesitamos que el Pirineo tenga un modelo económico que sea sostenible, que no dependa sólo del turismo"

En su intervención telemática desde Noruega -donde reside- Kilian Jornet ha expuesto que "debemos ser muy realistas y saber cuáles son las implicaciones que conllevan unos Juegos Olímpicos, tanto desde un punto de vista ambiental, ya que con el aumento de temperatura y la reducción de las precipitaciones no se podrá mantener el actual modelo de turismo de estaciones de esquí, como socio-económico. Necesitamos que el Pirineo tenga un modelo económico que sea sostenible, que no dependa sólo del turismo y que permita que la gente pueda quedarse viviendo allí". Jornet, que lleva años pregonando su preocupación por la emergencia climática y, entre otras acciones, ha reducido sus viajes para limitar su huella de carbono, ha defendido replantear las estaciones de esquí "para convertirlas en estaciones de montaña, con actividades muy diversas".

Entre los firmantes del manifiesto de Stop JJOO se encuentra la alpinista Araceli Segarra -que en 1996 se convirtió en la primera mujer del Estado español en culminar la ascensión del Everest-, el filósofo Xavier Antich, la ex diputada de la CUP Mireia Boya, la ex alcaldesa de Berga (Barcelona) Montse Venturós (CUP) y el actual alcalde, Ivan Sànchez, la catedrática de Economía Lourdes Beneria, Bernat Canut -entrenador del Cadí la Seu de baloncesto-, varios refugios de montaña o la Xarxa d'Economía Solidària de Catalunya, entre otros.