La FIFA también veta el brazalete LGTBI+ en el Mundial femenino de fútbol

La FIFA ha anunciado este viernes los ocho brazaletes que las capitanas de las diferentes selecciones podrán lucir durante el Mundial femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda, apoyando distintas causas sociales, entre los que no se encuentra el de la leyenda One Love, que tanto revuelo causó durante el Mundial masculino en Catar.

Según indica el organismo rector del fútbol mundial, los ocho mensajes se eligieron tras consultarlos con las 32 selecciones participantes en la cita oceánica, las jugadoras y varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco de la campaña de la FIFA 'El fútbol une el mundo', se difundirán ocho mensajes concretos. En asociación con Derechos Humanos de la ONU se han elegido los mensajes Unite for Inclusion -Unidos por la inclusión- y Unite for Indigenous Peoples -Unidos por los pueblos indígenas-.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el poder del fútbol para concienciar a la sociedad

En asociación con ONU Mujeres, las capitanas podrán lucir los mensajes Unite for Gender Equality -Unidos por la igualdad de género- y Unite for Ending Violence Against Women -Unidos para terminar con la violencia contra las mujeres.

En asociación con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) se ha elegido el mensaje Unite for Zero Hunger -Unidos para erradicar el hambre-. Además, junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se ha elegido el lema Unite for Peace -Unidos por la paz-.

Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha seleccionado el lema Unite for Education for All -Unidos por la educación para todos- y, por último, Football is Joy, Peace, Love, Hope and Passion -El fútbol es alegría, paz, amor, esperanza y pasión-, en asociación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre ellos no se encuentra el lema One Love -Un Amor-, que los capitanes de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Gales, Bélgica, Dinamarca y Suiza iban a portar en sus brazaletes durante el Mundial masculino de Catar, país donde la homosexualidad está penada.

La FIFA amenazó entonces con sanciones y las selecciones renunciaron a usarlos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el poder del fútbol para concienciar a la sociedad.

Un deporte "capaz de mucho más"

"El fútbol une el mundo, y nuestras competiciones internacionales, como el Mundial femenino, tienen la extraordinaria capacidad de unir a las personas y brindar alegría, emoción y entusiasmo. Pero nuestro deporte es capaz de mucho más: también puede poner de relieve causas sociales muy importantes", manifestó.

Los mensajes se transmitirán a través de los brazaletes, vallas, banderas y redes sociales

"Tras mantener conversaciones con diversos grupos de interés, entre ellos, federaciones miembro y jugadoras, hemos decidido destacar una serie de causas sociales en los 64 partidos del Mundial femenino: desde la inclusión a la igualdad de género, pasando por la paz, la erradicación del hambre, el fomento de la educación y la lucha contra la violencia de género", añadió.

Cada mensaje se transmitirá a través de los brazaletes de las capitanas, las vallas perimetrales, las banderas que ondearán en el terreno de juego, los videomarcadores de los estadios y las redes sociales.

Las capitanas podrán elegir entre tres opciones: mostrar el mensaje Football Unites the World en el brazalete durante toda la competición, portar un brazalete con el tema que ellas elijan durante toda la competición o lucir el brazalete correspondiente con el mensaje que se promueva en cada jornada.

Además, en la competición habrá activaciones de otras campañas a largo plazo, como #BeActive, en asociación con la OMS y #NoDiscrimination, cuyo objetivo es tomar medidas inmediatas para acabar con todas las formas de discriminación, incluido el racismo, en la sociedad.