Pau Gasol, estrella del baloncesto nacional y ausente por lesión en el Mundial en el que España juega la final contra Argentina, ha publicado una carta en el diario Marca dirigida a sus compañero de equipo.

"Gracias porque sois un ejemplo de cómo se trabaja en equipo y esa es una buena lección en estos tiempos. No nos viene nada mal", dice en relación a la actual situación que atraviesa el país.

El ala-pívot resta importancia al resultado de la final y hace hincapié en lo trascendental; el esfuerzo y la solidaridad en equipo: "Esto sólo es un juego precioso. No es demasiado importante. Sólo somos jugadores de baloncesto con unos valores", declara Gasol.

El jugador catalán, que es el único hombre en la historia de los Mundiales ganador del torneo y el premio de MVP sin disputar la final, hizo hincapié en la ilusión transmitida a los espectadores, recuperando así el ambiente de 2006, cuando se ganó el Mundial de Japón: "Estáis ilusionando a la gente, a todos los aficionados al deporte, haciendo más afición a este bendito baloncesto", dice.



"La final la jugamos nosotros y Argentina, equipos que ganan a base de trabajo, de unidad, de compañerismo, de generosidad. Es una delicia esta forma de ser que tenemos. Es una lección más. La camaradería y la solidaridad entre nosotros se mantiene año tras año y nos enorgullece", escribe el jugador español.

Palabras para su hermano

Antes de finalizar, Pau prefiere guardar un espacio para su hermano Marc, reciente ganador de la NBA. En el caso de alzarse con el oro en China, igualaría a Lamar Odom como únicos jugadores en la historia en conseguir en un mismo año ambos títulos.

"Gracias Marc, permítanme que me dirija a mi hermano. Hoy nos juntaremos en casa toda la familia para apoyar al equipo, para apoyarte a ti. Ya no te tengo que decir nada sobre el juego. "No, no sois Pau y Navarro, sois Marc y Ricky [en relación a su buena relación en la pista con Ricky Rubio]. Y no hace falta decir nada más", concluye.