El futbolista del Real Madrid Vinicius Jr vuelve a ser víctima de insultos racistas

El futbolista del Real Madrid Vinicius Jr ha vuelto a ser víctima de insultos racistas este domingo en el partido que disputó su equipo contra el Valencia CF.

LaLiga ha anunciado que investigará lo sucedido y ha recordado que lleva un tiempo persiguiendo estos ataques. La organización ha recopilado información de al menos otros nueve incidentes similares durante los dos últimos años.

"LaLiga se ha mostrado proactiva ante todos los incidentes racistas contra el jugador del Real Madrid CF, Vinicius Jr. Así, LaLiga ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las últimas dos temporadas ante el Comité de Competición de la RFEF, Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Fiscalía de Odio y los Juzgados", señaló.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas", reaccionó el futbolista tras el encuentro.

"Una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas", criticó el brasileño sobre España.

Durante el partido, el jugador del Real Madrid señaló a un sector de aficionados del Valencia por insultos racistas y el encuentro se detuvo durante ocho minutos. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea recogió en el acta del partido que "un espectador" gritó al brasileño "mono, mono" y que por ello activó el protocolo de racismo.



A pesar de que el brasileño no quiso volver a jugar en primera instancia, decidió hacerlo tras una conversación con su técnico, el italiano Carlo Ancelotti. "He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo. Le he preguntado si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La liga española tiene un problema, que no es Vinicius", dijo tras el partido el entrenador del Real Madrid.

El partido siguió transcurriendo con normalidad hasta que una tangana entre varios futbolistas terminó con el brasileño siendo expulsado.

El portero del Valencia Giorgi Mamardashvili acudió a por el brasileño para increparle tras una acción en la Vinicius reclamaba un retraso en el inicio del juego. En el tumulto, el valencianista Hugo Duro agarró por el cuello a Vinicius, que reaccionó golpeándole con el brazo en la cara. La escena finalizó con el brasileño siendo el único expulsado.

"El premio que los racistas consiguieron fue mi expulsión", recriminó el futbolista brasileño.

El Valencia ha localizado a dos seguidores sospechosos de lanzar insultos racistas contra el futbolista del Real Madrid tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad. El club ha trasladado la información a LaLiga y ha confirmado su intención de ir "hasta el final" contra esos aficionados si se confirman los hechos.

Tebas se desmarca

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reaccionado a las críticas de Vinicius a la competición y ha señalado que el brasileño debe asegurarse "de entender bien las competencias de cada uno".

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente", escribió Tebas en su cuenta de Twitter. "No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", completó.

Lula da Silva condena los insultos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques de racismo y pidió que la FIFA y La Liga tomen "serias medidas" contra los responsables.

"No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas", sufra este tipo de ataques, dijo Lula antes de empezar la rueda de prensa sobre el balance de su participación en la cumbre de G7. "No podemos permitir que el fascismo y el racismo tomen los estadios de fútbol", enfatizó.