El Getafe ficha a Mason Greenwood, que fue investigado por violencia machista

El hasta ahora delantero del Manchester United, Mason Greenwood, ha fichado por el Getafe Club de Fútbol poco tiempo antes de que cerrara el mercado de verano. El internacional absoluto por Inglaterra ha estado apartado del equipo desde enero de 2022, cuando se abrió una investigación en su contra por un caso de violencia machista.

El jugador fue arrestado por la Policía después de que su expareja, Harriet Robson, le acusara de maltrato y agresión sexual tras publicar una serie de imágenes en sus redes sociales donde mostraba moratones, golpes y cortes. También salió a la luz un audio en el que el futbolista presuntamente forzaba a Robson a mantener relaciones sexuales con él.

Desde entonces, Greenwood no volvió a competir con los Diablos Rojos. Un año después, en febrero de 2023, le fueron retirados todos los cargos, cuando testigos clave dejaron de cooperar en la investigación. No obstante, el Manchester United no tenía claro su vuelta a la Premier Leage, pues esta idea había generado una gran polémica en Reino Unido.

Por lo que, tras varios meses con una investigación interna, en agosto el club y el jugador acordaron que lo mejor sería continuar con su carrera en otro país, ya fuera cedido o vendido.

Y, finalmente, su destino ha sido La Liga EA Sports. Greenwood llega en un momento de especial sensibilidad en el fútbol español, apenas dos semanas después de que tuviera lugar el comportamiento sexista del presidente de la Federación, Luis Rubiales, que ya ha sido suspendido temporalmente por la FIFA por besar sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso.