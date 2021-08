La jugadora Anna Cruz suma nuevas acusaciones contra el exseleccionador Mondelo: "Ha hecho mucho daño a gente"

Anna Cruz abandonó la Selección Española de baloncesto en enero, una decisión que siguieron sus compañeras Marta Xargay, la cual estaba retirada temporalmente, y Laura Nicholls. Tanto Xargay como Cruz han denunciado el trato del exseleccionador de baloncesto femenino, el cual creó problemas psicológicos a las jugadoras. Xargay fue la primera en hablar: "Constantemente me decía que estaba fuera de peso... Esto me causó una revolución física y mental"; esa "revolución" le llevó a sufrir bulimia.

Después de su compañera, Cruz también ha roto el silencio y declara a El País como Mondelo maltrataba mentalmente a las jugadoras metiéndose con su peso y creando problemas dentro del equipo: "Él consolidó esa necesidad de conflicto que tiene para desarrollar su mando y comenzó a fomentar la competencia insana", asegura la jugadora. Cruz sostiene que con ella usaba diferentes técnicas que minaban a la deportista, como el acoso laboral.

"Pasaba de hacerme el vacío a la descalificación delante de todos"

Después del confinamiento y tras una lesión en la rodilla, Cruz volvió a la Selección, pero entrenar le daba pánico. En el primer y último partido que jugó la deportista el exseleccionador le hizo mobbing, "pasaba de hacerme el vacío a la descalificación delante de todos", recuerda Cruz. "El abuso de poder se convirtió en humillación. Tuve que defenderme hasta de cuestiones de mi vida privada. Los ataques de ansiedad que sufrí aquellos días me llevaron a decir basta".

La jugadora también relata las consecuencias del maltrato psicológico: "Me generó estrés, ansiedad, depresión… me llevó a abandonar la selección y a vivir un proceso muy difícil". Cruz explica al periódico que no podía ni poner el televisor para verlas: "Me hacía daño". "Son muchos años y muchas cosas que hemos vivido juntas. Muchos momentos bonitos y difíciles", concluye la deportista. Los testimonios de estas jugadoras de la Selección visibilizan la presión deportiva y la salud mental, dos temas que se han reivindicado en los Juegos Olímpicos de Tokio por múltiples deportistas.