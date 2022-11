Maluma, que actuará en el Mundial, abandona una entrevista en la que le preguntaban por las violaciones de derechos en Catar

"No es algo que yo pueda resolver. Sólo vine aquí para disfrutar de la vida y disfrutar del fútbol. Realmente, no es algo en lo que me tenga que involucrar", contestaba Maluma en la entrevista.