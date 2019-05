El español Rafael Nadal se coronó este domingo por novena vez en el torneo de Roma y conquistó su 34 título Masters 1.000, al triunfar por 6-0, 4-6 y 6-1 en una épica final contra el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo.

En el capítulo número 54 de la rivalidad más larga de la historia del tenis, Nadal, número 2 del ránking ATP, se impuso tras una batalla de dos horas y 25 minutos a Djokovic, que le había negado este año la victoria en la final del Abierto de Australia.

El mallorquín revalidó el título conquistado el año pasado en el Foro Itálico, cuando doblegó al alemán Alexander Zverev en la final, y ganó su primer torneo de esta temporada, cuando falta una semana para que se lance de nuevo al asalto al trono de Roland Garros.

La pista central albergó un duelo entre dos leyendas del tenis. La final número 118 de la carrera de Nadal y la 108 de la carrera de Djokovic, que antes de este domingo había ganado dos de dos en la tierra batida romana contra el balear.

Rafa y Nole se exhibieron ante la atenta mirada del brasileño Gustavo Kuerten, campeón en Roma en 1999 y premiado por el embajador del tenis italiano en el mundo, Nicola Pietrangeli, antes del duelo con la Raqueta de Oro por su trayectoria.

Marcó el territorio desde el comienzo Rafa, que quebró a Djokovic en el primer juego y que mantuvo su saque en blanco para escaparse inmediatamente 2-0. Con un "drive" demoledor, el mallorquín creó bolas de roturas en todos los turnos al saque del serbio y las aprovechó para lograr el primer 6-0 de la historia de los enfrentamientos entre ambos, en 142 parciales.

Fue un set impecable para Nadal, que ya había endosado un 6-0 a tres rivales distintos en este torneo: al francés Jeremy Chardy, al georgiano Nikoloz Basilashvili y al español Fernando Verdasco.

Nadal cerró el primer parcial en 39 minutos y confirmaba las estadísticas que le veían por delante 16-7 en los duelos con Djokovic en tierra.

Ya contra las cuerdas, aumentó la agresividad Djokovic, mantuvo por primera vez el saque en el primer juego y llegó a tener una bola de rotura con ventaja 2-1, aunque Nadal la anuló con un tremendo 'drive' y defendió su saque.

Hizo falta el mejor Djokovic, que estuvo en pista 7 horas y 48 minutos en este torneo, más de dos horas más que su rival, para contener a un Rafa Nadal que tuvo cinco bolas de rotura para poder sentenciar el partido, una con 4-4 para ir a sacar por la victoria, y que no las pudo aprovechar.

Tras anularlas, el serbio quitó el saque a Rafa con 5-4 en el marcador y prolongó el encuentro, forzando el set decisivo, tras una hora y 40 de lucha.

Se reabría la batalla. Hacía falta fuerza física y mental. Y Rafa, que ganó su primer título en Roma con 18 años en 2005 tras un encuentro de más de cinco horas contra el argentino Guillermo Coria, no tembló.

Robó el saque a Djokovic en el primer juego y eso fue un golpe psicológico. El serbio rompió su raqueta, por segunda vez en este torneo, y Nadal no volvió a conceder ocasiones de rotura para tomar ventaja 2-0 y defenderla hasta el 5-1.

El español volvió a quebrar a Nole en el séptimo juego y sentenció el partido, para escribir su nombre en el torneo del Foro Itálico por novena vez.

Rafa se convirtió en el primer jugador capaz de ganar 34 títulos Masters 1.000 y agrandó su leyenda sobre tierra batida, catorce años después de su primera victoria en el Foro Itálico.

Nadal: "Es un paso adelante muy importante"

"La nota es muy alta, sobre todo cuando el torneo ha ido avanzado Y he estado cada vez mejor. He hecho muchas cosas positivas, el sábado jugué muy bien y este domingo he jugado quizás aún mejor", declaró Nadal.

"La verdad que es para estar muy contentos porque se ha trabajado mucho para llegar dónde estoy a día de hoy. Ganar este título es un paso adelante muy importante. Muy feliz con la victoria, es un torneo histórico, de los más importantes y para mí es un torneo que significa muchísimo", agregó el español.

Djokovic: "Nadal es el favorito en Roland Garros"

Djokovic consideró que Nadal es "el favorito número 1 en Roland Garros", que empezará la próxima semana. "Sin duda. Luego vienen todos los demás. Será un gran torneo, Thiem está jugando muy buen tenis, puede ganar a todos, realmente, especialmente en tierra", afirmó el serbio en la rueda de prensa posterior a la final.

Djokovic consideró que Nadal fue "demasiado fuerte" en la final del torneo del Foro Itálico y destacó los méritos de su rival, aunque reconoció que él pagó el desgaste físico de los últimos días y el hecho de haber jugado siempre por la noche últimamente.