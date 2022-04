Los negocios de Piqué, bajo la sombra de un conflicto de intereses por su buena relación con Rubiales

La sombra que cubre a Gerard Piqué por un presunto conflicto de intereses se ha desatado tras el escándalo revelado por El Confidencial. Los audios filtrados indican que el jugador llegó a un acuerdo con Luis Rubiales para recibir comisiones millonarias por llevar la Supercopa a Arabia Saudí.

En total, la firma del capitán del Barcelona, Kosmos Holding, se aseguró el cobro cuatro millones de euros por un contrato firmado entre la empresa saudí Sela y la Federación Española de Fútbol (FEF).

Las buenas relaciones de Piqué con el presidente de la FEF han provocado que, durante la rueda de prensa que ofreció el futbolista, muchas preguntas apuntaran a posibles tratos de favor en el campo de juego. "Puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto porque tenéis acuerdos económicos mutuos", señaló un periodista.

"Sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial de lo que es jugar a fútbol como he hecho toda la vida", replicó el futbolista que sostuvo que "no tengo nada que esconder" y que los movimientos que realizó se hicieron de forma "legal". "No existe ningún conflicto de intereses. Así funciona el negocio. Este país funciona así", sentenció.

El contrato aboca a que haya conflicto de intereses

Pero las declaraciones dadas por el jugador chocan con las nuevas informaciones reveladas por el medio citado. El contrato recoge que Arabia Saudí penalizará con una sanción de diez millones euros si el FC Barcelona y el Real Madrid no disputan la Supercopa. Algo que podría pasar si no se clasifican en los dos primeros puestos de la Liga y de la Copa del Rey. La sanción desciende a cinco millones si solo es uno de los equipos el que no llega a la competición.

La sanción supondría un varapalo en el sueldo de Rubiales

La clave está en que la sanción supondría un varapalo en el propio sueldo de Rubiales, que está vinculado a los ingresos de la FEF. El presidente del organismo, que además se encarga del arbitraje y de las sanciones disciplinarias, cobraría menos si los dos conjuntos no logran disputar la Supercopa.

En caso contrario —si el Real Madrid y el Barcelona compiten— Arabia Saudí pagaría 40 millones de euros a la FEF, por lo que el sueldo del dirigente deportivo aumentaría. En conclusión, el acuerdo genera un escenario en el que al presidente de la FEF le interesaría que el Barcelona y el Real Madrid lleguen a la Supercopa.

El imperio de Piqué

Por lo tanto, no solo hay que fijarse en la confianza entre el jugador y Rubiales, sino en la posibilidad de que el equipo de Piqué se beneficie por las propias características del contrato firmado. La trayectoria empresarial del capitán del Barcelona no es nueva, pues ha capitaneado varios proyectos económicos a través de su empresa.

Una de sus primeras misiones fue introducirse en el mundo del tenis a través de Kosmos Tennis, cuyo objetivo es el "desarrollo y gestión de eventos mundiales" en este deporte. La compañía recoge que llegaron a un "acuerdo histórico" con la Federación Internacional de Tenis para establecer un nuevo formato en la Copa Davis y desarrollar nuevas competiciones.

También destaca el proyecto audiovisual Kosmos Studios. Es una productora destinada a generar contenido relacionado con el mundo del deporte y el entretenimiento. Esta entidad ha producido el documental La decisión, basado en las intenciones de Antoine Griezmann de quedarse en el Atlético de Madrid. El central del Barcelona también posee Kosmos Football, una subsidiaria encargada de gestionar lo relativo con el mundo del fútbol. Esta firma tiene una participación mayoritaria en el FC Andorra, que Piqué compró en 2018.