Nico Williams recibe insultos racistas en el Cívitas Metropolitano: "He escuchado sonidos de mono"

Un nuevo episodio racista ha empañado este sábado la liga española de fútbol. Durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao en el Cívitas Metropolitano, Nico Williams fue víctima de insultos racistas, lo que provocó que el árbitro, Juan Martínez Munuera, parase durante unos instantes el partido.

Al borde del minuto 40, cuando Williams se disponía a lanzar un córner, escuchó "sonidos de mono" procedentes de una parte de la grada, según explicó al finalizar el partido. Al momento, decidió denunciar los hechos ante el colegiado del encuentro, que activó el protocolo, detuvo el juego durante unos minutos y se dirigió al delegado de campo del Atlético de Madrid. Posteriormente, se emitió un mensaje por megafonía contra los "cánticos ofensivos".

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", valoró el jugador del Bilbao en declaraciones a Dazn.

En el minuto 45, Nico marcó el tanto que empataba el partido antes del descanso, momento en el que pudo reivindicarse en su celebración. El jugador festejó el gol dirigiéndose hacia el sector que lo había insultado y señalándose la piel.



"No es normal que todavía insulten por tu tono de piel", denunció al finalizar el partido. El jugador recibió el apoyo del vestuario, incluido su hermano Iñaki Williams, quien manifestó ante la prensa que los ataques racistas "son acciones intolerables" y que "esta lacra debe acabar".

Los dos clubes condenaron el episodio machista. El Atlético de Madrid compatió un mensaje en la red social X donde informa que la entidad "está en contra de cualquier acto de racismo o de odio".

Por su parte, el Athletic Club manifestó que "Nico Williams habla en el campo", tras los insultos recibidos.

"En el deporte no hay lugar para actos racistas o de odio. La Liga condena firmemente cualquier gesto de racismo y seguirá trabajando hasta erradicar estos comportamientos intolerables de nuestro deporte", expresó La Liga.