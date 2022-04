Piqué planteó a Rubiales contactar con Juan Carlos I para que les ayudara a celebrar la Supercopa en Arabia Saudí

Luis Rubiales y Gerard Piqué planearon recurrir a Juan Carlos I para que les ayudara a celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, según desvela El Confidencial, que ha difundido grabaciones y mensajes de WhatsApp intercambiados entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el jugador del FC Barcelona.

La idea de utilizar a Juan Carlos I en las conversaciones con Riad partió de Piqué. "Rubi, ¿crees que acercándonos al Rey... puede ayudar... que tiene muy buena relación con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes? Porque podemos entrar fácil. Yo sé que es... Tú, supongo que también puedes entrar... Pero creo que el Rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¡eh!", planteó el jugador del Barça a Rubiales el 12 de mayo de 2019, según recoge uno de los audios.

A Rubiales le pareció una operación arriesgada, aunque animó a Piqué a que contactara con el emérito directamente. "Uf. Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno... nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé", escribió el dirigente del organismo rector del fútbol español. "Te encargas tú de esto [contactar con Juan Carlos I]", concluyó Rubiales poco después.

Un portavoz de Piqué ha negado a El Confidencial que el jugador u otra persona de Kosmos llegaran a hacer algún tipo de gestión para que Juan Carlos I facilitara las conversaciones con el régimen saudí, mientras que la RFEF declinó dar su versión de los hechos.

Piqué: "Un 10% es una comisión totalmente de mercado"

Estos mensajes forman parte de los Supercopa Files, unos archivos a los que ha tenido acceso El Confidencial y por lo que ya salió a la luz que Rubiales logró que las autoridades saudíes pagaran a Piqué una 'comisión de éxito' de hasta 24 millones por la celebración del torneo en el país.

Ante este escándalo, Piqué dio el lunes una rueda de prensa vía Twitch. "Quiero dar la cara porque no tengo que esconder nada (...) Todo lo que hacemos en Kosmos y lo que he hecho a título personal no es que me esconda, es que me siento orgulloso", comenzó el central del FC Barcelona y presidente de Kosmos.

"Creímos que era estándar de mercado y acorde a lo que cobran todas las agencias por hacer una gestión así"

"Nosotros tenemos muy buenas conexiones en Oriente Medio, no solo en Arabia Saudí. La gente de Arabia Saudí nos comentó que quería competiciones oficiales de fútbol en su país. Viendo el panorama, optamos por hablar con el presidente de la RFEF para ver si podrían estar interesados en mover la Supercopa fuera de España. También le propusimos desde Kosmos cambiar el formato (...) Después de valorarlo mucho y hablarlo con todos, se decidió ir a Arabia Saudí", ha explicado Piqué. "En el mundo en el que nos movemos, un 10% es una comisión totalmente de mercado. Es relativamente bajo. Creímos que era estándar de mercado y acorde a lo que cobran todas las agencias por hacer una gestión de este tipo", ha dicho sobre el porcentaje que cobró Kosmos.

En su intervención también criticó la publicación de la información. "Me llamó El Confidencial hace una semana y les dije que me daba igual, que saquen lo que quieran. Aquí lo único que se ha hecho ilegal es filtrar unos audios privados de una persona. Y eso no se va a investigar", dijo.

La Real Federación Española de Fútbol denunció el pasado jueves haber sufrido un ataque informático en el marco de una "acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria" y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de Rubiales y de su secretario general, Andreu Camps.