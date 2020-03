La Superliga turca ha sido la última liga europea en suspender la competición. Alí juegan varios jugadores españoles, entre ellos el madrileño Juanfran Moreno, actualmente en las filas del Alanyaspor.

El jugador madrileño, que ha jugado en varios equipos de Primera División, ha contado su experiencia en Turquía tras las medidas adoptadas en el país otomano en una entrevista en Radio Marca: "Se han cerrado fronteras, colegios, restaurantes, piscinas y gimnasios desde que había 20 infectado".

"La Liga ha hecho lo correcto, hay que intentar tomar todas las precauciones posibles. Los jugadores queríamos parar y así lo ha hecho la liga", ha añadido el jugador, quien también ha hecho referencia a la grave situación económica que puede dejar la epidemia en el mundo del balón.

Juanfran Moreno, que trabajó de albañil antes de triunfar en el fútbol, asume que los futbolistas también perderán dinero por esta crisis del coronavirus, pero entiende también que si hay un colectivo que puede permitirse perder parte de su salario es precisamente el de los jugadores de fútbol: "Prefiero que nos quiten el sueldo a los futbolistas y no a los albañiles, como mi primo y mi padre", afirma.

Una declaración muy celebrada, sobre todo por venir de alguien tan privilegiado pero que de pequeño vivió la estrechez económica en casa. Hoy ya ha logrado un status en Primera, pero eso no le ha hecho olvidar de donde viene.

Una declaración, además, que ha tenido mucha repercusión como la tuvo hace unos días la crítica que lanzó Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol, contra Fernando Alonso después de que el expiloto de Fórmula 1, criticara a las autoridades españolas por la gestión del coronavirus.

"He visto a alguien que todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado las medidas y luego a lo mejor cotiza en el extranjero. No es un palo a nadie. Lo digo como un hecho genérico, no contra nadie. Es un tema muy complicado y tenemos que ser comprensivo con las autoridades", dijo del Bosque. Unas declaraciones que no gustaron nada a Alonso, según dejó constancia el piloto en su perfil de Instagram, donde