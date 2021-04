Nuevo golpe, casi mortal, a la Superliga. El Atlético de Madrid, el Inter y el Milan han anunciado este miércoles que también abandonan el proyecto. Con ellos ya son nueve los equipos que en las últimas horas han renunciado a participar en la competición liderada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que contaba con 12 conjuntos.

En un comunicado, el club español, que apenas 48 horas antes había confirmado su adhesión, asegura que ya ha iniciado los trámites para dejar de formar parte del grupo que fundó la competición. "El Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan", asegura la entidad en su comunicado.

"Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados", ha argumentado el Atlético de Madrid. "La plantilla del primer equipo y su entrenador (Diego Simeone) han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio", asegura el club rojiblanco en su comunicado, publicado en su web oficial después de haber seguido de cerca los últimos acontecimientos.

El proyecto de Superliga ya quedó herido de muerte este martes por la noche cuando todos los equipos ingleses que formaban parte del torneo, el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham, confirmaron que abandonaban tras las críticas recibidas. Ahora mismo solo quedan tres de los 12 equipos fundadores: Barcelona, Real Madrid y Juventus.

El Barça mantiene "todos los escenarios abiertos"

Por su parte, el FC Barcelona ha anunciado que, de momento, sigue en la Superliga, pero, avisa, "todos los escenarios están abiertos". "Ahora vendrán días de conversaciones y seguramente negociaciones de todas las partes", han declarado fuentes del club azulgrana a Efe.

Este martes TV3 desveló y posteriormente EFE confirmó que el presidente, Joan Laporta, incluyó una cláusula en el contrato del Barcelona con la Superliga que deja la entrada en la competición a expensas de la ratificación de la Asamblea de Compromisarios del club.

Laporta incluyó una cláusula en el contrato del Barcelona que deja la entrada en el proyecto a expensas de la ratificación de la Asamblea de Compromisarios

Durante las horas anteriores el candidato a la presidencia Víctor Font y diferentes asociaciones de socios azulgranas como 'Seguiment FCB', 'Manifest Blaugrana' y 'El Cor Blaugrana' pidieron a la junta directiva de Laporta que los socios tuviesen poder de decisión en un asunto tan importante para el futuro de la entidad como este.

Ya de madrugada, después de la renuncia de los seis conjuntos ingleses, el capitán del Barcelona Gerard Piqué tuiteó 'Football belong to the fans. Today more than ever' (El fútbol pertenece a los seguidores. Hoy más que nunca)", convirtiéndose en el primer futbolista de uno de los tres equipos españoles fundadores que se mostró en público contrario a la Superliga. De momento, el Barcelona no ha emitido ningún comunicado sobre su postura y Joan Laporta no ha comparecido públicamente.

Después de la renuncia de los equipos ingleses, la Superliga dejó claro en un comunicado su intención de seguir con el proyecto: "Dadas las circunstancias actuales, reconsideraremos los pasos más apropiados para reconfigurar el proyecto, teniendo siempre en mente nuestros objetivos de ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible al tiempo que potenciamos los pagos solidarios para toda la comunidad futbolística". Además, el texto culpaba de la deserción de los seis clubes ingleses a la "presión" que recibieron para abandonar. De momento no hay respuesta oficial de los responsables de un proyecto que parece hacer aguas tras las últimas bajas.