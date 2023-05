Rafa Nadal anuncia que hará un "punto y aparte" en su carrera: no jugará los próximos meses, incluido Roland Garros

El tenista español Rafa Nadal ha anunciado este jueves que pondrá un "un punto y aparte" a su carrera, por lo que no seguirá jugando "por los siguientes meses y, en consecuencia, no participará en la próxima edición del torneo de Roland Garros, un Grand Slam que el manacorí ha ganado 14 veces y que es muy importante para él.

"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", ha dicho Nadal en su academia en Manacor.

Además, el balear ha asegurado que no tiene "la intención de jugar los siguientes meses" y que va a poner "un punto y aparte" a su carrera para "intentar regenerar" su cuerpo. "No me voy a poner una fecha de regreso, mi intención es que 2024 sea mi último año", ha confesado.

En un mensaje en la cuenta de Twitter oficial del torneo, han lamentado dicha decisión. "No podemos imaginar lo difícil que fue esta decisión. Definitivamente, te extrañaremos en el Roland Garros de este año. Cuídate para volver más fuerte a las canchas. Espero verte el próximo año en París", reza el texto publicado.

Nadal sufre una lesión en el psoas de la pierna izquierda y no juega torneo alguno desde que sintió la lesión en el pasado Open de Australia, en enero. Desde entonces ha renunciado a cada campeonato que inicialmente tenía previsto.

El tenista español solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de 2023. Disputó la United Cup y perdió los dos encuentros que jugó, frente el británico Cameron Norrie y el australiano Alex de Miñaur.

Después, acudió al Open de Australia y perdió en segunda ronda, lesionado. Ganó al británico Jack Draper y perdió frente al estadounidense Mackenzie McDonald.

El tenista español anunció entonces la lesión en el psoas y aunque hace tiempo que ha iniciado los entrenamientos en pista, no ha vuelto a un torneo desde mediados de enero.

Nadal se ha perdido la gira por Estados Unidos, los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami y la temporada de tierra, entre ellos el Masters 1.000 de Montecarlo, el torneo Conde de Godó de Barcelona, el Masters 1.000 de Madrid y el de Roma.