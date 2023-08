Rubiales se asoma al abismo tras el clamor político y social que exige su dimisión

Las horas de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pueden estar contadas, aunque sigue aferrado al cargo pese al consenso político, social y deportivo sobre lo necesario de su dimisión tras el beso forzado con la jugadora de la selección femenina Jenny Hermoso.

Pocas veces una victoria tan importante en lo deportivo acaba tan enfangada y generando tan mala imagen del fútbol español. El episodio, que se comenta a nivel internacional, se ha traducido en denuncias ante entes deportivos, en peticiones de dimisión por parte los principales partidos, en la condena explícita del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; y en una Asamblea Extraordinaria de la RFEF cuyo resultado es aún incierto.

Lo que se condena ya no es solo la "inaceptable" actitud machista de Rubiales, proyectada a nivel mundial y en directo durante la celebración de la final. También están sobre la mesa sus maniobras para tratar de esquivar la polémica implicando a la propia Jenny Hermoso.

Más allá del beso

Rubiales se negó a pedir disculpas inicialmente y cargó contra quienes habían afeado su actitud, a los que llegó a insultar en una entrevista en la cadena COPE. Pero según publicó el medio deportivo Relevo, el presidente de la RFEF trató, a través del seleccionador, Jorge Vilda, de que la propia Hermoso apareciera junto a Rubiales en el vídeo en el que pedía disculpas de manera forzada. De hecho, la Federación llegó a enviar un comunicado con declaraciones falsas de la futbolista que quitaban hierro al asunto. según este medio.

Las disculpas de Rubiales resultaron "insuficientes" para Pedro Sánchez, incluso "inadecuadas". El presidente en funciones le emplazaba a "seguir dando pasos" en un camino que solo podía conducir a su dimisión. Pero Rubiales se ha marchado de vacaciones sin dar su brazo a torcer.

Denuncias por posible agresión

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ya pidió el martes la dimisión del presidente de la RFEF y solicitó que la Federación activara los protocolos por considerar que se "ha vejado y agredido" a una mujer.

Su formación también denunció a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), y en la misma línea actuó el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán, que llevó el caso ante la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General del Estado, aunque todavía no se han pronunciado.

En manos del CSD

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también condenó el "lamentable episodio" y pidió que se aplicara la nueva Ley del Deporte contra Rubiales. En concreto, señalaba que el Protocolo de actuación frente a la violencia sexual del Consejo Superior de Deportes (CSD) incluye "besar a la fuerza" como una "conducta inaceptable que conllevará consecuencias inmediatas".

Por su parte, la RFEF ha convocado para este viernes una Asamblea Extraordinaria para tratar el comportamiento de su presidente, aunque diversas fuentes apuntan que Rubiales podría recibir el respaldo de la mayoría de los miembros de esa asamblea.

Por eso son cada vez más las voces que exigen al CSD que asuma la responsabilidad de expedientar a Rubiales y proceder a su destitución siguiendo los protocolos vigentes. Ya hay tres denuncias diferentes contra Rubiales elevadas ante este organismo, por lo que el CSD puede actuar contra el presidente de la Federación.

Para ello, el CSD debería llevar el caso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), tras recibir una denuncia contra el decoro deportivo o un abuso de poder, infracciones que están recogidas en la Ley del Deporte y que podrían costarle entre dos y 15 años de inhabilitación a Rubiales.



Víctor Francos, presidente del CSD, dependiente del Ministerio del Ministerio de Cultura y Deporte, ya adelantó el martes que si la Federación no toma medidas, lo hará el organismo agotando las vías existentes.

Y eso es lo que ha pedido abiertamente Ángel Torres, presidente del Getafe, primer club de fútbol de la Primera División que se muestra contundente ante la situación de Rubiales.

Probable apoyo de la RFEF

"Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la RFEF. Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel María) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo", ha dicho este miércoles. Torres, miembro de esa asamblea de la RFEF, duda de que la cita del viernes concluya con la caída de Rubiales y augura una "división interna". De hecho, las federaciones territoriales del fútbol español ya han trasladado su apoyo a Rubiales, y son las mismas que han pedido a la RFEF esa Asamblea Extraordinaria.

"La Comisión Directiva del CSD puede remitir, sin necesidad de denuncia alguna, propuestas de inhabilitación de presidentes de federaciones cuando considere que han incumplido las normas deportivas", ha coincidido la exdirectora general de este mismo ente, Ana Muñoz, quien ha recordado que existen varios precedentes.

Nuevos escándalos cercan a Rubiales

Pero el beso a Hermoso no es el único escándalo que Rubiales que debe encarar. Este miércoles se ha sabido que la jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga el traslado de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí, ha pedido información sobre el viaje a Nueva York que realizó el presidente de la RFEF con una mujer presuntamente pagado con fondos de este organismo, informa EFE.

La jueza, que dirige la investigación por un delito de administración desleal, quiere constatar las fechas de ese viaje a Nueva York y ha solicitado en una providencia del pasado julio, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso EFE, los documentos justificativos de dicho viaje.