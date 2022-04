Rubiales maniobró en la Federación y descartó un acuerdo con Qatar para que Piqué se llevara la comisión de Arabia 

Luis Rubiales desechó un acuerdo con Qatar y firmó el contrato con Arabia Saudí para que Gerard Piqué tuviera su comisión de hasta 24 millones de euros, según desvela la nueva serie de mensajes que publica El Confidencial. El acuerdo con Qatar era casi igual de ventajoso para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no tenía ninguna penalización si el Real Madrid y el FC Barcelona no acudían, como sí ocurre con el contrato de Arabia Saudí. La gran diferencia es que no requería ningún tipo de intermediación. Ni de Piqué ni de ningún otro agente externo.

El negocio entre Rubiales y Piqué se ha convertido en el foco de los últimos días y ha suscitado multitud de críticas en el mundo del deporte e incluso en el político. La celebración de la Supercopa en Arabia Saudí fue polémica desde el primer momento porque es mundialmente conocido por la obscena riqueza de sus dirigentes y por su sistemática violación de los derechos humanos.

Por ello, muchas organizaciones sociales se opusieron al torneo, afirmando que las autoridades saudíes buscan su imagen a través del deporte. Esto, sin embargo, no paró a Rubiales. Y toda la serie de audios y mensajes desvelados desde el lunes apuntan a que el único motivo fue la comisión millonaria para Piqué y los beneficios económicos desprendidos para el Real Madrid y el FC Barcelona, que cobraron seis millones tan solo por participar, mientras otros conjuntos como el Real Betis, en el caso de disputarla, recibiría apenas 750.000 euros.

Esto es aún más claro después de la publicación de este miércoles, que saca a la luz lo avanzadas que tenían las negociaciones Rubiales y las autoridades de Doha. Según la información del citado medio, entre los archivos de los Supercopas Files aparece un precontrato con Qatar.

De hecho, Rubiales, que dará una rueda de prensa este miércoles a las 10.30 horas, ocultó además a la vicepresidenta de Integridad de la Federación, Ana Muñoz, el acuerdo con la empresa de Piqué, Kosmos Holdings, e incluso vetó un informe del Comité de Ética de la propia Federación, que se opuso a celebrar la Supercopa en Arabia Saudí por tratarse de una dictadura que pisotea los derechos de las mujeres y castiga la homosexualidad.

Las condiciones del acuerdo con Qatar

El contrato con Arabia Saudí está fechado del 11 de septiembre de 2019. Tenía una vigencia de seis años y garantizaba a la Federación unos ingresos de 40 millones de euros libres de impuestos por temporada, una cifra que disparó el salario variable que percibe Rubiales por presidir ese organismo. Sin embargo, se establece una penalización si el Real Madrid o el FC Barcelona no disputaban la Supercopa. Si uno de estos equipos no acudía, se restarían cinco millones de euros y, en el caso de no acudiera ninguno de los dos, diez millones. Por otro lado, estaba la 'comisión de éxito' para Piqué de cuatro millones de euros por ejercicio.

Qatar ofreció siete millones menos que Arabia, pero no había penalización si el Real Madrid o el FC Barcelona no se clasificaban

Solo tres semanas antes de la firma de ese contrato, el 23 de agosto de 2019, el organismo alcanzó un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Qatar para celebrar la Supercopa en Doha. El acuerdo también tenía una duración de seis temporadas y Qatar ofreció pagar 33 millones de euros por cada una de las ediciones, siete menos que los pactados con Arabia, pero no había ninguna penalización en el caso de que Real Madrid o FC Barcelona no se clasificaran para la competición. Esto supondría que ni el salario de Rubiales ni el de árbitros dependería del Real Madrid y FC Barcelona. Además, a partir del cuarto año se introdujo un incremento anual del 3%. No se contemplaba el pago a terceras partes.

Piqué no quería que la Supercopa, después de que fuera idea suya darle un impulso a través de su empresa, fuera a otro sitio diferente a Arabia Saudí. De hecho, en su interés de llevar el torneo allí propuso a Rubiales hasta pedir a Juan Carlos I que intermediaria a favor, aunque tanto el rey emérito como el equipo del futbolista han negado que establecieran conversaciones.

Así, el acuerdo de Qatar estuvo a punto de ser ratificado por la RFEF, pero Piqué presionó para que Rubiales se decantara finalmente por la propuesta de Arabia Saudí. "Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora... todo el mundo sabe ya... era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio (…) Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes?", dijo Piqué al presidente de la Federación en agosto de 2019. Días después, el propio Rubiales acabó sellando el pacto con Arabia.

Todos los audios también muestran la cercanía entre los protagonistas ya que el futbolista hasta pidió ayuda a Luis Rubiales para poder jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub21 a pesar de haber renunciado a seguir jugando con España en 2018. "Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", le llega a decir Piqué a Rubiales en un mensaje de voz.



Críticas y denuncias ante Anticorrupción

Rubiales y Piqué aseguran que no han cometido ninguna irregularidad, pero cada vez hay más críticas. De hecho, hasta un afiliado de la RFEF ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar a Rubiales y Piqué por cinco delitos de corrupción. En su denuncia apela a los Códigos Éticos aprobados por la FIFA y la propia federación española, que prohíben las comisiones.



El PP solicita que Rubiales y Franco comparezcan en el Congreso para dar explicaciones

Por otro lado, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que con los audios entre Luis Rubiales y Gerard Piqué "queda claro" que "conviene" que Real Madrid y FC Barcelona acudan a la Supercopa de España y que el resto de equipo, incluido el rojiblanco, están "en una misma bolsa", y cree que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debe "explicarlo mejor".

El PP ha solicitado que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, comparezcan en el Congreso para dar explicaciones. Franco, a su vez, ha afirmado que no ve "lógico" "estética" ni éticamente" que la empresa del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué ejerciera de intermediaria en la gestión por los derechos de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí.



Mientras que En Comú ha censurado el "todo por la pasta" del futbolista y el PDeCAT ha definido España como "el país de las comisiones".