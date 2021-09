Simone Biles: "Tendría que haberlo dejado antes de Tokio"

Simone Biles, campeona olímpica en Río de Janeiro y del mundo en gimnasia artística, ha declarado en una entrevista a la revista New York Magazine que no debería de haber formado parte de la selección de Estados en los últimos Juegos Olímpicos: "Tendría que haberlo dejado antes de Tokio".

La deportista ganó una medalla de bronce en Japón, pero tuvo que retirarse de varias finales para priorizar su salud mental, un gesto que visibilizó lo que todavía es un estigma. Biles, que en 2018 denunció junto a otras deportistas al doctor Larry Nassar por abusos sexuales, tuvo que declarar en el juicio donde afirmó que condenaba la conducta no solo del exmédico sino "a todo el sistema que permitió y perpetró sus abusos".

"No iba a dejar que se llevara algo por lo que había trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría"

En la entrevista explica que no quiso que la mediatización del caso intercediera en sus pensamientos, que no la desconcentrase, por eso se presionaba para continuar hasta el límite. "Cuando Nassar estaba en los medios, era demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que había trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que empujé más allá de lo que pude, durante el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitían", explica la gimnasta.

Finalmente, el peso que llevaba sobre sus hombros llevó a la deportista a fallar en los Juegos de Tokio: "Es básicamente de vida o muerte. Es un milagro que aterrizara de pie. Si fuera cualquier otra persona, habría salido en camilla. Tan pronto como aterricé, fui y le dije a mi entrenador: 'No puedo continuar".