El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, fue descalificado del Open de Estados Unidos por dar un pelotazo a una jueza de línea del encuentro que le enfrentaba al español Pablo Carreño.

Después del undécimo juego del primer set del enfrentamiento de octavos de final, Djokovic golpeó involuntariamente a la jueza tras perder un punto que suponía el break del tenista español.

Mientras caminaba hacia la línea lateral para el cambio de pista, Djokovic lanzó una pelota hacia detrás, pero ésta impactó en una jueza de línea, que cayó de rodillas en el fondo de la cancha.



El tenista serbio pidió inmediatamente perdón a la jueza, que había caído al suelo, y fue a preocuparse por su estado. Pero el juez de silla optó por descalificar a Djokovic, que queda eliminado del Abierto de Estados Unidos.

Después de una discusión de varios minutos con los oficiales en la cancha, Djokovic se acercó para darle la mano a Carreño y se anunció la descalificación al serle aplicado el código de conducta.

La USTA sanciona a Djokovic con perdida de puntos y dinero

Además, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) anunció en un comunicado que sanciona al serbio Novak Djokovic, primera cabeza de serie, con la perdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open como consecuencia de su calificación.

La decisión de la USTA le genera a Djokovic, que tenía marca perfecta de 26-0 en lo que iba de temporada, le costó no recibir 250.000 dólares que ya había ganado por alcanzar los octavos de final del Abierto y tendrá que estar a la espera de que pueda recibir otra multa económica referente al haber infringido el reglamento.

"Triste y vacío"

Tras el comunicado de las sanciones el tenista aseguró que "toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a dios se encuentra bien", dijo el tenista en una publicación en sus redes sociales.

El número uno del mundo dijo lamentar "extremadamente" haber causado tanto estrés de manera "tan involuntaria", y señaló que no iba a publicar el nombre de la afectada para respetar su privacidad.

Sobre su eliminación del Grand Slam neoyorquino, aseguró que va a trabajar para convertir su decepción en "una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y como ser humano".

"Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi firme apoyo, y a mis fans por estar siempre ahí conmigo. Gracias y lo siento", zanjó.

Por su parte, Carreño Busta, que alcanzó por segunda vez los cuartos de final del Abierto, cuando se le preguntó si podrían haberle permitido a Djokovic seguir en el partido, se limitó a decir que "las reglas son las reglas".