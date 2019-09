Xavi Hernández elogia a Catar: "No vivo en un país democrático pero el sistema funciona mejor que en España"

El exfutbolista Xavi Hernández lleva cuatro años viviendo en Catar y su experiencia no puede ser mejor, pese a la falta de libertades políticas que existe en el país. Hace unos meses colgó las botas en el Al-Sadd y ahora ha asumido el cargo de entrenador. En las pocas semanas que hace que es técnico ha ganado la Supercopa de Qatar y ha llevado a su equipo a las semifinales de la Champions.

En una entrevista en el diario Ara, Xavi ha reconocido que en ciertos aspectos prefiere el sistema catarí. "No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí. Lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera", ha asegurado tras ser preguntado si votará en las próximas elecciones del 10 de noviembre. "Tendré que votar, claro", afirma, casi con resignación.

Por eso, de momento no se plantea abandonar Catar en un corto plazo de tiempo pese a que también echa de menos cosas que hacía en Barcelona como "ir a recoger setas". Todo dependerá, claro, de los resultados deportivos de su equipo pero él está encantado en el emirato y su familia también. "Me gusta el país y mi familia está bien". Además, ha firmado un suculento contrato como embajador del Mundial de 2022, que se disputará en el país.

Por ejemplo, Xavi destaca la tranquilidad y la seguridad con la que vive allí: "No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha ... Núria (su mujer) incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí". Incluso, llega a afirmar que "en Catar la gente es feliz". Sentimiento que contrapone con la situación en España: "Observo mucha injusticia en España. Me afecta mucho".

Situación de los presos por el procés

En multitud de ocasiones, el excentrocampista del Barça se ha declarado favorable al derecho a decidir: "En un estado democrático como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir. ¿Por qué no dejan hacerlo? Y no digo si soy independentista o no". Y se muestra dolido por la situación que viven los políticos que están presos y han sido juzgados en el Tribunal Supremo por el procés: "Es una injusticia que haya presos políticos. Tienen familia e hijos. Es muy triste y muy injusto, sobre todo el caso de los Jordis. No tiene nombre".

Con todo, cree que el Supremo dictará una "sentencia fuerte" o eso es lo que le transmiten "amigos que tengo en la política, en ERC". Por eso, aconseja a los partidos independentistas ante la situación de cierta división que se observa en las semanas previas a la sentencia del procés: "Tienen que hacer más equipo. Es mi consejo de entrenador. Si quieren un objetivo, debe ser común".