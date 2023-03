Groupon es un sitio web que ayuda con sus descuentos Groupon a ahorrar dinero a sus clientes cazadores de gangas y nuevos usuarios que buscan ofertas para una amplia variedad de productos. Por ejemplo, quieres volar a otro país para pasar las fiestas de Año Nuevo con la familia, pero el presupuesto no te lo permite, puedes acceder a la sección "Viajes" donde se recopilan todos los cupones Groupon de diferentes hoteles y agencias de viajes. Algunos de estos hoteles ofrecen estancias durante un determinado número de noches, vuelos y excursiones a los lugares más interesantes de la ciudad.

Consideremos otra situación: una persona viene buscando un código descuento Groupon cuando ya ha encontrado un producto o servicio, pero las condiciones de recepción en el sitio del vendedor no son satisfactorias y está a la búsqueda de descuentos. Para este tipo de ocasiones, Groupon es una buena forma de buscar, ya que ofrece distintos tipos de promoción dependiendo del número de personas que vayan a reservar o el tamaño de la compañía. Además, el portal puede ayudarte a encontrar el mejor regalo para tus amigos o familiares: un viaje a un restaurante, un masaje, cupones para la peluquería o un evento.

Si por cualquier motivo el cliente no puede o no quiere utilizar el cupón de descuento que ha comprado, podrá recibir un reembolso. La única condición para ello es que no exista una cláusula "No reembolsable" en las bases de la promoción, en caso de que la hubiere, aunque el usuario no utilizase el billete, no tendría derecho a ninguna devolución.

Una parte de los cupones Groupon debe imprimirse para que se haga efectivo su descuento, de acuerdo con las normas de las empresas que prestan el servicio y que se indica en las condiciones de recepción. En otras situaciones, basta con mostrar el código QR disponible en la aplicación móvil y cuya instalación es gratuita.

A menudo, los usuarios adquieren paquetes de spa en distintos centros de bienestar del país. Cada uno de los establecimientos tiene una puntuación asignada en función de las opiniones depositadas. Este servicio puede ser utilizado con hasta un 50% de descuento tanto por usuarios nuevos como habituales de la web, que quieran relajarse a solas o pasar un rato con sus amigos tras un duro día de trabajo.

Uno de los cupones más populares de la web es el que te da descuento en un salón de masajes para 1 o 3 personas. Ten en cuenta que el número de cupones disponibles para una compra puede ser limitado, esto se informará a través de una nota debajo de ellos. La principal condición suele ser el pago del precio total del servicio de una vez, de lo contrario el cupón seguirá abierto a reservas y puede agotarse rápidamente.

Los cupones que te regalan descuentos en comida o cena para 2 o 4 personas en diversos lugares del país son válidos durante 1 o 2 meses aproximadamente y está disponible con hasta un 43% de descuento tanto para clientes nuevos como habituales del portal Groupon. Para aquellos que les gusta probar cosas nuevas y no quieren equivocarse con la elección, también pueden comprar visitas a establecimientos mediante lotes de los platos más populares entre los clientes.

A menudo, los estudiantes también adquieren cursos más económicos gracias a Groupon, como clases de recuperación que se imparten presencialmente con un profesor y son especialmente útiles para quienes necesitan aprobar un examen o simplemente les guste absorber nuevos conocimientos. De esta forma, algunos usuarios encuentran aficiones nuevas y continúan tomando clases en el futuro. Para este tipo de servicios, se puede optar al descuento más elevado, pudiendo llegar hasta al 80%. En ocasiones, las ofertas de Groupon verificadas incluyen más de una lección básica.

Cómo encontrar y activar los cupones Groupon

Antes de activar el código promocional Groupon, se recomienda al cliente que se registre en el sitio web. Se requiere un nombre real, un correo electrónico como nombre de usuario y una contraseña. Todos los pedidos con códigos QR y números de billete se almacenan en la cuenta personal, donde se pueden encontrar más fácilmente, ya que en el correo electrónico, pueden acabar en la carpeta "Spam" o perderse más fácilmente.

Es aconsejable instalar la aplicación móvil de Groupon en tu smartphone inmediatamente después de registrarse. La aplicación ofrece a menudo descuentos de hasta el 50%, una segunda entrada gratuita para varios eventos y muchos más beneficios.

El primer paso para ahorrar es copiar el código descuento Groupon en nuestra web. Para ello, debes seguir las siguientes instrucciones:

Desplázate por nuestra página de promociones. Haz clic en el cupón que más te guste. Espera a ser redirigido al sitio web de Groupon.

El código promocional Groupon se copia automáticamente y el cliente solo tiene que entrar al sitio web y activar el código del cupón en la cesta de la compra. A continuación te damos instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo:

En la página de inicio, haz clic en "Acceder".

Introduce tu correo electrónico y contraseña previamente registrados o inicia sesión a través de tu cuenta de Facebook o Google. Ve a la sección que prefieras. Elige para cuántas personas deseas hacer el pedido, si es que esta opción está disponible. Especifica la fecha y la hora. Haz clic en el botón "Comprar". Busca "Código de regalo o promocional" y haz clic.

Inserta el código promocional Groupon en el espacio previsto para ello.

Haz clic en "Aplicar".

La página se actualizará y se mostrará el precio nuevo con el descuento en el pedido. Solo queda seleccionar la forma de pago y abonar el precio total de la compra. Una vez efectuado, el billete se enviará por correo electrónico y se guardará en la cuenta personal del usuario.

Código descuento Groupon disponible

Algunos de los códigos promocionales más ventajosos son aquellos destinados a las actividades deportivas. Los usuarios pueden comprar una visita de un día al gimnasio, a la piscina o a eventos temáticos con un descuento de hasta el 70%. Dependiendo de la promoción, puede ser necesario la aplicación de un código descuento o simplemente bastaría con hacer clic en el cupón y se te redirigirá a la sección con descuentos ya aplicados o directamente sobre un servicio en sí.

Groupon también ofrece comprar joyas de temporada con un descuento de hasta el 60%, solo tienes que dirigirte al cupón situado en nuestra web para este tipo de productos. Este cupón es válido durante un máximo de 2 meses a partir de la fecha de compra, pero no está limitado en el número de usos. Si observas que el cupón ya no está disponible antes de que finalice el periodo promocional, es probable que se haya agotado.

Algunos de los últimos códigos promocionales que encontrarás son descuentos en viajes y cruceros, válidos para reservas en cualquier fecha, pero únicamente disponibles para destinos concretos. En estos casos, los descuentos mayores se aplican a los viajes nacionales y no es necesario aplicar un código promocional, el cliente verá inmediatamente la oferta con el descuento ya aplicado y la rebaja se apreciará en una de las esquinas del cupón. Solo queda elegir el recorrido adecuado, introducir los datos personales en los campos previstos y pagar.

También hay promociones para fotógrafos y videógrafos con hasta un 60% de descuento. Se puede contratar a personas para cualquier evento y cada uno de ellos tiene un perfil en el que figuran los detalles de su trabajo, experiencia, coste y precio con el descuento ya aplicado. Es posible contratar el servicio de una vez reservando a través de la página web o comunicarse con antelación y aprobar los detalles del rodaje. Puedes reservar un número ilimitado de veces con Groupon siempre que la empresa le ofrezca esa posibilidad de ahorrar dinero.

Hay una sección llamada "Promoción del día" que contiene las promociones más populares, la mayoría de las cuales solo son válidas durante 24 horas. El descuento medio es del 60%, y no necesitas un código promocional para que se te aplique. Fíjate en las condiciones, algunos cupones están marcados como "Para clientes nuevos", esto significa que si el cliente ha utilizado previamente el servicio y ha realizado pedidos al correo electrónico o número de teléfono que especifique en el formulario al adquirir el servicio, no podrá beneficiarse de la oferta.

Código descuento Groupon nuevo para 2023

Un código especial de descuento puede ser de hasta el 30% y funciona ilimitadamente para todos los clientes. Para ello, se establece el inicio de sesión en el sitio web como requisito previo. Los parámetros adicionales no son establecidos por la empresa, por lo que si el código descuento Groupon no funciona, se recomienda ponerse en contacto con el Soporte Técnico para resolver el problema.

El importe del descuento adicional puede llegar al 25% y solo puede aplicarse si el beneficio principal no supera el 50%. Por lo tanto, antes de utilizar los códigos descuento Groupon gratis, debes estudiar las reglas completas de la promoción, ya que para cada uno, el límite máximo de descuento se establece de forma individual.

Los descuentos Groupon adicionales disponibles con el primer pedido se encuentran en una lista separada de tiendas. Suelen ser pequeños y no superan el 10%. No se aplican automáticamente, necesitas un código al igual que las otras promociones y podrás encontrarlo entre las promociones disponibles en esta página. El código solo se activa una vez, y si el usuario intenta usarlo por segunda vez, el sitio generará un error y pedirá que se elimine el código.

También puedes encontrar cupones con descuentos de hasta 50 € en muchas ofertas de Groupon. Esta es una de las muchas promociones en las que no se requiere la aplicación de un código durante el proceso de compra. Los descuentos Groupon equivalentes a una determinada cantidad de euros se muestran junto al producto o servicio antes incluso de que el usuario lo añada a su cesta de la compra. Si hay más de uno, se calculará el importe total de la prestación al pasar por caja.

Ofertas festivas con descuentos Groupon

Durante las fiestas grandes en España, la web de Groupon es una de la que más ofertas tiene. Para Nochevieja, por ejemplo, hay descuentos en pistas de patinaje o espectáculos de Nochevieja para personas de todas las edades, muchas de ellas para niños. También encontrarás descuentos entre las fiestas populares:

Black Friday;

Cyber Monday;

Navidad.

Además de descuentos durante los eventos mencionados, encontrarás muchos otros aplicados a productos como un televisor, un descodificador, utensilios de cocina, un colchón y muchos otros. El descuento Groupon máximo que se puede aplicar es del 90% y se indica junto al cupón. La compra puede realizarse directamente a través de la página. La dirección de entrega, la recogida y los servicios adicionales como instalación pueden seleccionarse en la fase de pago.

Servicios de la marca a los que se aplica el código promocional Groupon

Top

La sección más popular del sitio web, donde también podrás utilizar el código de descuentos Groupon de 2023, es "Top". Contiene las mejores ofertas de todas las tiendas y empresas. Se seleccionan en función de su puntuación y del número de compras. Se trata de visitas a balnearios, cines, festivales, descuentos en la compra de accesorios, viajes en taxi, etc.

Gastronomía

Esta sección contiene cupones Groupon para aquellos a los que les gusta probar alimentos nuevos, no tienen miedo a experimentar y les atrae las cocinas diferentes de todo el mundo. Aquí los usuarios pueden encontrar promociones en las que no solo pueden comer estupendamente, sino también participar en la preparación de los platos.

Producto

Tiene todo para los adictos a las compras y a los que les gusta comprar cosas nuevas a precios de ganga con códigos promocionales Groupon de 2023. Todos los productos se clasifican en 13 categorías, desde "Patio y Jardín" hasta "Ventilación y Calefacción", se ordenan por precio y valoraciones de usuarios.

Regalos

En vísperas de las fiestas, los usuarios suelen visitar esta sección que contiene solo los mejores cupones Groupon para quienes buscan el regalo perfecto para sus seres queridos. En ella, todas las promociones están convenientemente clasificadas por categorías, donde se pueden comprar entradas para actividades extremas o, si lo prefieres, para otras más tranquilas. Si no dispones de un gran presupuesto, pero aun así necesitas regalar, puedes encontrar más de 100 opciones en "Regalos por menos de 25-100 euros".