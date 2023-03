En la web de Look Fantastic encontrarás varias categorías por las que moverte y encontrar el artículo que buscas basándote en criterios que van más allá del producto en sí. De esta forma, Look Fantastic te ayuda con tu búsqueda dependiendo del tipo de problema que tengas en la piel, la forma o textura de tu cabello o los componentes que contengan la crema o mascarilla que estás buscando. Otros de los beneficios de comprar en la tienda online es la inmensa posibilidad de conseguir descuentos y códigos promocionales Look Fantastic exclusivos, que te aportarán una rebaja en tu cesta de la compra para artículos como estos:

Maquillaje

Si quieres lucir un aspecto fabuloso con tu maquillaje, ya sea en un estilo más natural o extravagante, en Look Fantastic, encontrarás marcas como Estee Lauder o MAC para la sombra y el delineado de tus ojos, el contorno de las cejas o bases para distintos tipos de piel y tonos. Gracias a su filtro podrás buscar por color y efecto del maquillaje que deseas usar, lo que te permitirá agilizar tu compra.

Cabello

Tanto si deseas productos para el cuidado de tu pelo, como si tienes en mente un nuevo look, en la tienda online podrás acceder a artículos para ambos propósitos a precios muy atractivos. Gracias a su buscador, que clasifica según el tipo de pelo, podrás reducir tus opciones dependiendo de si tu cabello es rizado, seco, teñido o buscas productos anticaída. En esta categoría, se encuentran artículos de la marca Kérastase con champús reparadores un 20% más baratos, tintes Beach London y suplementos de colágeno o vitamínicos para el pelo.

Fragancias

Look Fantastic también dispone en su tienda de las mejores y más deseadas marcas de perfumes, como DKNY, Cacharel o Carolina Herrera, entre otros. Además, cuenta con ambientadores para el hogar con fragancias relajantes, refrescantes o energizantes. Te recomendamos que eches un vistazo a los descuentos Look Fantastic en fragancias, con reducciones de entre un 20% y un 30% sobre su precio original.

Cuidado de la piel

Tanto productos para la cara, como para otras partes del cuerpo. En Look Fantastic puedes encontrar cremas antienvejecimiento, antiestrías, hidratantes corporales o bronceadores presentes en una inmensa gama de artículos. De la misma forma que en otras categorías, en esta también podrás centrarte en el tipo de producto deseado dependiendo de la piel que tengas o el cuidado o tratamiento que le quieras aplicar. Destacan los productos para tonificar la piel, que podrás adquirir en la tienda con hasta un 50% de descuento sobre su precio original.





Otras de las ventajas de comprar en la tienda online Look Fantastic son algunas de las siguientes:

Entrega gratis. Ahora puedes recibir tu compra en Look Fantastic de forma totalmente gratuita si tu pedido alcanza los 30 euros o más y te encuentras en Península, Baleares, Ceuta y Melilla.

Método de pago seguro. Puedes comprar con total seguridad desde la plataforma de Look Fantastic a través de Visa, MasterCard, Amex, Paypal o Clearpay, entre otros métodos de pago.

Devolución gratis en 30 días. Únicamente tendrás que dirigirte al apartado de devoluciones, situado en la parte inferior de la web, y seguir los pasos que se te indican. Una vez recibido y comprobado el paquete, se te reembolsará en un plazo máximo de entre 3 y 5 días laborables.

Aplicación para móvil. A través de su App para Android y iPhone, podrás acceder a descuentos, promociones y novedades exclusivas, así como tener acceso de forma más fácil a los productos y pedidos realizados en la tienda.

Cómo utilizar un código descuento Look Fantastic en tu próxima compra

A través de nuestra plataforma, podrás conocer todos los cupones Look Fantastic disponibles en la tienda. Conforme la página va sacando nuevos descuentos o códigos promocionales Look Fantastic para 2023, nosotros actualizamos la página para que no te pierdas ninguno y puedas conseguir fantásticos descuentos en tus compras. Entre los cupones disponibles, hay descuentos aplicados directamente sobre un producto o selección de productos concretos, y otros que, sin embargo, requieren del uso de un código promocional Look Fantastic. En el caso de estos últimos, te mostraremos cómo aplicar correctamente tu código para que este te genere un descuento en el precio total de tu cesta de la compra. Por lo tanto, si ya encontraste un cupón descuento Look Fantastic actual que contiene un código promocional, sigue los siguientes pasos para su correcta aplicación:

Dirígete al cupón y dale clic al botón “conseguir código promocional”. Sobre la ventana que se abre, copia el código que figura en ella mediante el botón que dice “copiar” o usando los atajos del teclado y el ratón. Si ya lo has copiado, dirígete a la página web del sitio usando el link situado justo debajo. Es importante hacerlo mediante dicho link, ya que de otra forma podría no funcionar. Una vez te encuentres en la web de Look Fantastic, navega por las distintas categorías hasta encontrar el producto que deseas adquirir. Podrás hacerlo a través de la barra de búsqueda o sobre las distintas categorías. Si ya diste con el artículo que deseas comprar, dale clic a “comprar ahora” y dirígete a la cesta, cuyo icono verás en la esquina superior derecha de la pantalla. En la tramitación de tu pedido, encontrarás un espacio en donde introducir el código descuento Look Fantastic previamente copiado. Pégalo ahí y, conforme compruebes que se ha producido un descuento sobre el total de la cesta, dale clic a “realizar pago de forma segura”.

En el siguiente paso, deberás iniciar sesión, registrarte o continuar tu pedido como invitado. Te recomendamos siempre que te registres como usuario, ya que puede ser que tu cupón descuento Look Fantastic online, esté supeditado a la condición de usuario activo.

Por último, rellena los datos para la entrega y los detalles para la forma de pago que elijas. Una vez esté todo, dirígete al botón negro que dice “confirmar mi pedido” y listo, solo tienes que esperar a que llamen a tu puerta o ir a recoger tu pedido en un punto de recogida seleccionado.





Descubre los descuentos Look Fantastic actuales

Actualmente, puedes aprovecharte de promociones y descuentos Look Fantastic disponibles para miles de artículos que encontrarás en la web. Estos son algunos de ellos:

Descuentos para estudiantes y graduados. Con rebajas de hasta un 23%, este descuento será posible tanto si eres estudiante y estás registrado en Student Beans como si eres graduado y cuentas con un registro activo en la plataforma Grad Beans.

Código de 20% + 10% extra. Gracias al código descuento Look Fantastic LFVIBE, podrás ahorrar en tu cesta de la compra hasta un 20% o llevarte la segunda unidad a mitad de precio para una selección de productos de primeras marcas.

Compra en la App y ahorra un 25% . Solo tendrás que descargar la aplicación de Look Fantastic y realizar una compra. La única condición para aprovechar esta promoción es que sea tu primera compra y se ejecute a través de la App.

Consigue 10 euros gratis. En Look Fantastic solo con recomendar a un amigo, recibiréis tanto él como tú 10 euros de regalo cada uno en vuestra próxima compra. En el caso de tu amigo, este beneficio se activará solo si el artículo seleccionado es superior a 30 euros.

Apunta estas fechas clave y consigue tu código promocional Look Fantastic exclusivo

Si además de los códigos descuento Look Fantastic disponibles durante el año, quieres encontrar promociones aún mayores, te recomendamos estés pendiente de los siguientes eventos o fechas clave en donde la marca lanza promociones y cupones Look Fantastic exclusivos:

San Valentín. Enamora a tu pareja con la fragancia más sensual y adictiva o los productos de belleza que llevan meses apuntados en su lista de deseos. Gracias a los descuentos Look Fantastic exclusivos del Día de los Enamorados, tú además podrás enamorarte de precios únicos y descuentos de entre un 30% y un 50%. Encuentra productos seleccionados o la Beauty Box especial de San Valentín con varios productos de belleza y cuidado de la piel y el cabello por menos de 50 euros.

Navidad . Otra época clave para Look Fantastic y sus cupones exclusivos, son las semanas previas a las fiestas de Navidad y Reyes. Si quieres acertar con la compra de artículos de moda y de calidad, en Look Fantastic podrás regalar belleza por muy poco dinero y conseguir rebajas que te recomendamos aprovechar con antelación.

Día del Padre. El tercer domingo de marzo y los días previos también son una buena razón para dejarse caer por la tienda online y los fantásticos descuentos Look Fantastic. Si a papá le gusta cuidar su aspecto físico con los mejores productos antienvejecimiento o mantener la piel y la barba hidratada, te recomendamos las cremas Bulldog, especiales para varios tipos de cuidado y con rebajas de hasta un 50% en el segundo artículo.

Día de la madre. El primer domingo de mayo y las semanas antes, la tienda Look Fantastic se prepara para esta gran ocasión con los mejores kits de regalo y BeutyBox exclusivas. Entre estas opciones encontrarás cajas con la mejor selección de fragancias, cosméticos, mascarillas o una mezcla de diversos productos a precio muy reducido con los que acertarás de lleno en este día tan especial.

Encuentra tu código descuento Look Fantastic y consigue descuentos en estos artículos

Para aquellos que piensan que Look Fantastic es solo una tienda de venta de perfumes, cremas y cosméticos, aquí van otros productos disponibles en la tienda y en los que poder usar tu código promocional Look Fantastic:

Artículos eléctricos

En esta categoría puedes acceder a planchas, secadoras o rizadoras de pelo de la mejor calidad en marcas como Babyliss de uso profesional. Muchos de estos productos están disponibles en Look Fantastic por un 20% menos de su valor original, por lo que si estás pensando adquirir cualquiera de estos artículos aprovecha para economizar en tus compras. Si dispones de una peluquería o negocio de estética, muchas de estas ofertas también son para ti, ya que en algunos de los productos, podrás llevarte una segunda unidad a mitad de precio. Además, en Look Fantastic también hay maquinillas eléctricas para el afeitado o rapado de pelo en marcas como Braun con distintos juegos de cabezales y tamaños.

Productos para mamás y bebés

En esta sección, ubicada en el apartado de “cuerpo”, encontrarás una serie de cremas y aceites esenciales muy prácticos tanto para mujeres embarazadas como para niños recién nacidos. Entre ellos, cremas y aceites para prevenir las estrías, o suplementos vitamínicos que te ayudarán a mantener una piel hidratada y nutrida durante el embarazo. Además, también puedes conseguir cupones para lociones y cremas para el pañal si ya has dado a luz. Por otro lado, si estás pensando tener un detalle original y práctico con esa amiga embarazada o a punto de dar luz, te recomendamos el kit Luxury Mummy Spa con una selección de productos tanto para el pequeño de la casa como para ella por menos de 50 euros.

BeautyBox

A través de su programa de suscripción por 1, 3, 6 y hasta 12 meses, Look Fantastic te regala cajas con 6 productos variados de su tienda y cuyo precio tiene un valor mínimo de 50 euros. El precio de la suscripción varía dependiendo del número de meses, siendo de 20 euros la opción más cara y 15 euros la más económica. Actualmente, y solo para primeros suscriptores, puedes aprovechar el descuento Look Fantastic en tu suscripción a este programa por solo 12 euros el primer mes. Por otro lado, la tienda ofrece cajas de ediciones limitadas con una mayor variedad de productos que bien podría ser la elección perfecta para regalar a amigos o seres queridos amantes de la cosmética y otros productos de belleza.