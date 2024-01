Na czym jeszcze możesz zaoszczędzić pieniądze z okazji Halloween?

Halloween promocje pozwalają na sporą oszczędność nie tylko podczas zakupów szalonych kostiumów czy dodatków w halloweenowym stylu. Niższe ceny i kody rabatowe Halloween obowiązują także na wiele innych akcesoriów w upiornym klimacie. W wielu sklepach pojawiły się bowiem specjalne kolekcje na 31 października, obejmujące m.in. artykuły do domu. Pojemniki do przechowywania w kształcie dyni, poduszki-duchy, dyniowe świeczniki, figurki z czarnymi kotami, ozdobne pudełka do zbierania cukierków – te i wiele innych akcesoriów można znaleźć już dziś m.in. w ofercie Sinsay czy H&M. Wśród halloweenowych propozycji czekają także girlandy z pająkami i nietoperzami, światełka w kształcie duchów i inne ozdoby do dekorowania domu. Są one dostępne w ogromnych ilościach na stronach Allegro i Aliexpress – to prawdziwa kopalnia dekoracji na Halloween! Kody promocyjne Dziennik.pl obowiązują na wiele artykułów związanych ze „świętem duchów” – organizacja halloweenowej domówki nie musi więc wcale wiele kosztować! Przed Halloween niższe ceny obowiązują także na asortyment niezwiązany z 31 października. Korzystne promocje ogłaszają m.in. sklepy z elektroniką, księgarnie, drogerie czy sklepy z dodatkami do domu. Wystarczy nieco się rozejrzeć, a okaże się, że większość marek zaplanowała na ten czas w roku wielkie obniżki!