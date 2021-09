Villacís acusa a Marlaska de "bajeza moral"

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha reivindicado este jueves a Madrid como "una ciudad segura" que "no está en manos de los hombres, de homófobos, de menas", algo que "no quita" que se puedan producir "episodios" de delitos de odio. "Madrid no ha dejado de tener una política intransigente con delitos de odio, y una política efectiva y real", ha subrayado. Por eso considera que "hacer política con esto es algo moralmente muy bajo" al tiempo que ha subrayado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "debería dimitir con este cúmulo de bajezas morales".