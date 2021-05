Marlaska: "Lo ocurrido en Ceuta no es una crisis migratoria"

Después de que el jueves por la noche, Marruecos asegurara que no chantajea a España. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido esta noche que lo ocurrido en Ceuta "no es una crisis migratoria, es una situación sostenida en el tiempo y con carácter extraordinario". En una entrevista en el programa 24 horas de RNE el jueves por la noche, el ministro del Interior aseguró que el Gobierno "no permitirá" ningún ataque en las fronteras de Ceuta.