Casado: "Jamás le he dicho a Ayuso que contara con mi confianza para que presidiera el PP de Madrid"

Más de 24 horas después de que estallara la guerra total en el PP, su líder Pablo Casado está dando explicaciones de todo lo sucedido en la cadena Cope. Casado ha dicho que "jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso", que "jamás le he dicho a Isabel que contara con mi confianza para que presidiera el PP de Madrid, algo que además me parece secundario" y, por tanto", ha sostenido que todo lo que tuvo que escuchar ayer por parte de la presidenta madrileña "no es verdad".