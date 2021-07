El ministro de Sanidad belga aconseja no ir a Catalunya sin la vacuna completa

El ministro de Sanidad belga, Frank Vandenbroucke, recomendó este lunes evitar desplazarse a zonas rojas por alta incidencia, como Catalunya, en caso de no estar plenamente vacunado y apeló al "sentido común" de los ciudadanos a la hora de viajar este verano. "Personalmente, no iría a Portugal ni a Catalunya si no estuviera vacunado. No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común", dijo Vandenbroucke en declaraciones a la cadena RTBF.