Ayuso descarta nuevas restricciones: "Todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado poner en marcha nuevas restricciones para frenar el coronavirus. "No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid", ha declarado ante las preguntas de los periodistas antes de su participación en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Ayuso ha apostado por "seguir fomentando las campañas" que han puesto en marcha desde el Gobierno regional para concienciar sobre todo a los más jóvenes así como continuar con la vacunación "como hasta el momento". "Por ahora estar atentos, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer ahora es no seguir afectando más al comercio y a la hostelería mientras no sea necesario", ha manifestado.