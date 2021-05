Simón afirma que ya hay más de un 40% de población inmune, cifra que "crece al día con la vacuna un 1%"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que, en noviembre, el 9,9% de la población era inmune por haber pasado el covid, estadística que oscila entre el 15,4% y 15,8% en la actualidad, sin contar con los vacunados. "Ahora tenemos entre el 40,3% y 40,6% de nuestra población inmune", afirma, cifra obtenida por la suma de los vacunados con una dosis (que inmuniza al 75 %) o con la pauta completa, más las personas que han pasado la enfermedad y "la inmunidad crece al día con la vacuna un 1%", añade.

Asimismo, ha aclarado que aunque la campaña de vacunación vaya muy bien, no podrá dejar de usarse la mascarilla hasta que haya al menos un 70% de población vacunada. "La probabilidad de infecciones es cada día menor, la inmunidad de rebaño la conseguiremos, si mantenemos el uso de mascarillas, bastante antes de lo que pensamos, pero será de forma inestable. Dejar la mascarilla supondrá dar un paso atrás hasta que no tengamos al menos más de un 70 por ciento población vacunada. Pero no estamos tan lejos", ha reconocido.