Almeida, sorprendido de que Moncloa no cierre ahora Madrid como otros puentes

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que este será el primer Puente festivo de la pandemia en el que no se impone a la región madrileña un cierre perimetral por parte del Gobierno central, y ha apuntado que se debe suponer "que no ha sido en clave partidista" con las elecciones a la Comunidad el día 4.

"Es el primer Puente donde no se impone un cierre perimetral. Lo impusieron en noviembre, en diciembre, en Navidades, Semana Santa, y en el Puente de mayo, con elecciones, donde no les va demasiado bien, no se impone un cierre perimetral . Tenemos que suponer que no ha sido en clave partidista, sino en clave sanitaria", ha ironizado el regidor ante la prensa durante su visita al parking disuasorio de Fuente de la Mora.