Pablo Iglesias: "El fascismo forma parte del programa de Ayuso"

Bal tacha de "disparate" la posibilidad de ilegalizar a Vox y reitera que no cree en cordones sanitarios

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha tachado de "disparate" la posibilidad de ilegalizar a Vox y ha reiterado que no cree en "cordones sanitarios".

"Yo como abogado del Estado he estado en todos los equipos de ilegalización de partidos del País Vasco y me parece un disparate comprar ese mensaje. He escuchado al presidente de Vox, Santiago Abascal, también decir en el Congreso de los Diputados que quiere ilegalizar a Esquerra Republicana de Cataluña", ha deslizado en una entrevista en Onda Cero.