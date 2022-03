Desde Vox a EH Bildu se unen en el Congreso en una declaración contra la invasión rusa de Ucrania

La mayoría de las formaciones políticas en el Congreso han registrado de forma conjunta una iniciativa para mostrar su repudio a la agresión rusa a Ucrania, que hace peligrar además la estabilidad de Europa, y demandan el cese inmediato de su ofensiva junto a la retirada de las tropas.

El edificio del Congreso, iluminado con los colores de la bandera de Ucrania este pasado miércoles. — Fernando Alvarado / Agencia EFE

Así lo trasladan en una proposición no de ley (PNL), registrada ayer por la tarde en el seno de la comisión de Asuntos Exteriores y a la que ha tenido acceso Europa Press, suscrita por PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, EH Bildu, PNV y Junts per Catalunya. Sólo se han descolgado CUP y BNG porque la propuesta no hace mención a la OTAN.