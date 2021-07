La vacunación obligatoria genera la primera gran protesta antivacunas en Grecia

Miles de personas se manifestaron en la noche del miércoles en varias ciudades griegas en la primera protesta multitudinaria antivacunas de la pandemia, contra la decisión del Gobierno de obligar al personal sanitario a vacunarse y limitar los espacios cerrados de la hostelería y ocio para los inoculados. Solo en el centro de Atenas se reunieron alrededor de 3.000 personas, sin mantener las distancias de seguridad y prácticamente sin mascarillas. Entre las pancartas que cargaron desde la plaza Omonia hasta el Parlamento se podía leer "No a la vacunación obligatoria. Sí a las libertades individuales, a la libre elección. No a la participación estatal en la medicina" o "No a la separación, no al chantaje, no al terrorismo".