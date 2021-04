Gabilondo también anuncia su intención de marcharse del debate

"Me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia. No podemos permitir que el odio se imponga en el odio", declara Ángel Gabilondo, que anuncia que también se marcha del debate. "No se puede consentir este no reconocimiento. Tenemos que estar con los que han sido amenazados. Voy a abandonar este lugar". Àngels Barceló trata de convencerle.