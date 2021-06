Directo | Ayuso, sobre los indultos: "¿Qué va a pasar con el rey? ¿Le van a hacer cómplice de esto?"

EEUU ordena tirar millones de vacunas de Johnson & Johnson de la fábrica que tuvo problemas de producción

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) ha decidido liberar para su uso dos tandas de vacunas de Johnson & Johnson fabricadas en la problemática planta de Emergent Biosolutions de Baltimore, aunque ha ordenado que se tiren muchas más, por no reunir las condiciones para su uso. La FDA hizo este viernes ese anuncio en un comunicado en el que no da cifras, aunque medios estadounidenses sí las aportan: según The New York Times, son 60 millones las dosis que hay que desechar, frente a diez millones que se salvan y que están autorizadas para su uso. En la nota de prensa, FDA explica por otra parte que de momento no puede autorizar de nuevo la producción de la citada planta del estado de Maryland, pero sigue trabajando con la dirección de la compañía fabricante y con la propia farmacéutica para lograrlo.