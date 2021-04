Organizaciones rechazan carteles contra menores extranjeros como el de Vox

Organizaciones y entidades de derechos humanos y de la infancia, como Unicef, Save the Children y Cáritas, han firmado un comunicado de rechazo a los "bulos y discursos de odio" a menores extranjeros no acompañados durante la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid tras conocer un cartel de Vox sobre los mismos. El comunicado ha sido difundido tras conocerse que la Fiscalía investigará a Vox por un presunto delito de odio por un cartel electoral sobre menores extranjeros no acompañados para la campaña del 4M, que va a ser denunciado también por el Ministerio de Igualdad.