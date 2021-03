Villacís admite estar "sorprendida" por la marcha de Toni Cantó al PP: "No lo llego a comprender"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha reconocido "sorprendida" por la marcha al Partido Popular de Toni Cantó, quien fuera portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, y ha apuntado que no lo llega a "comprender". "Sí, estuve hablando con él hasta el último momento. Tenía mucha confianza en Cantó. Estaba al frente de un equipo de diputados, de personas, a mí las personas que me acompañan me importan mucho. Me sorprende que lo haya hecho, no lo llego a comprender", ha manifestado durante su visita al Parque de Valdemingómez.