Zelenski lanza un mensaje desde su despacho: "Permanezco en Kiev y no tengo miedo a nadie"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apareció anoche por primera vez en su despacho, desde donde grabó un vídeo para demostrar de nuevo que se encuentra en Kiev para dirigir, "sin miedo a nadie", la defensa del país contra la ofensiva militar rusa.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una comparecencia ofrecida el viernes. — Reuters/Ukrainian Presidential Press Service

En el vídeo nocturno, que comienza con un plano que muestra por la ventana el barrio gubernamental, Zelenski afirmó: "Esta es la noche de Kiev. Lunes por la noche en el duodécimo día de nuestra lucha, nuestra defensa".

"Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña", recalcó. "Estoy aquí, permanezco en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo. Y no tengo miedo a nadie. (Estaré aquí) el tiempo que haga falta para ganar esta guerra patriótica", añadió el gobernante ucraniano.

Recordó que hubo un acuerdo sobre corredores humanitarios para evacuar a la población civil pero se frustró por tercer día consecutivo: "¿Funcionó? En cambio, los tanques rusos sí funcionaron", recalcó.